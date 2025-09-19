Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Обломки ракеты и дрона в Польше и Латвии: расследование и сотрудничество

Беспилотник с бомбой пролетает во время совместных российско-белорусских военных учений на полигоне под Борисовом, 15 сентября 2025 года
Беспилотник с бомбой пролетает во время совместных российско-белорусских военных учений на полигоне под Борисовом, 15 сентября 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Рига и Варшава координируют действия после того, на пляже в Латвии были обнаружены фрагменты беспилотника, а в Польше нашли обломки ракеты.

РЕКЛАМА

Фрагмент российского беспилотника был обнаружен на пляже на западе Латвии, а в Польше были найдены части ракеты, которая, возможно, использовалась для сбивания дрона. Об этом сообщили власти двух стран.

Информация поступила более чем через неделю после того, как около 20 беспилотников нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября после предположительного запуска из России.

Фрагмент хвостовой части беспилотника "Гербера" был найден недалеко от населенного пункта Варве.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил со ссылкой на военных, что в обломках нет взрывчатых веществ.

Беспилотник "Гербера", созданный как ложная цель для поражения украинских ПВО, изготовлен из пенопласта и фанеры и имеет дальность полета до 600 километров.

Считается, что беспилотники "Гербера" использовались при нарушении воздушного пространства Польши.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поручила министерствам обороны и внутренних дел скоординировать свои действия с Варшавой, чтобы установить, является ли этот беспилотник одним из тех, что были обнаружены на прошлой неделе.

"Нашим приоритетом было укрепление восточной границы, хотя очевидно, что защита побережья Балтийского моря путем установки необходимых датчиков не менее важна", - заявила глава правительства.

В четверг военная полиция Польши сообщила, что вблизи населенного пункта Хойна, примерно в 70 километрах от украинской границы, были обнаружены фрагменты ракеты, возможно, от оружия, использовавшегося для сбивания беспилотника.

Полиция не предоставила информации об ущербе или жертвах, но сказала, что сейчас проводится судебно-медицинское расследование.

Хойна находится в восточном Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной, и большинство российских беспилотников, залетевших в воздушное пространство Польши, были обнаружены именно там.

Варшава заявила, что польские и союзные самолеты сбили по меньшей мере три российских беспилотника во время вторжения.

Пожарные собираются на разрушенной крыше, чтобы осмотреть поврежденный дом после удара нескольких беспилотников вблизи Люблина, 11 сентября 2025 года.
Пожарные собираются на разрушенной крыше, чтобы осмотреть поврежденный дом после того, как несколько беспилотников нанесли удар недалеко от Люблина, 11 сентября 2025 года AP Photo

Сообщений о пострадавших не поступало, однако один из домов в Люблинском воеводстве был поврежден.

После нарушения воздушного пространства Польши генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о создании программы "Восточный дозор", цель которой - сдержать дальнейшие российские вторжения и продемонстрировать солидарность с Польшей.

"Мы видим, как беспилотники нарушают наше воздушное пространство. Умышленно или нет, но это неприемлемо. Союзники выразили полную солидарность с Польшей. Очень важно противостоять агрессии и защищать каждого члена Альянса", - сказал генсек НАТО.

Тем временем в понедельник Румыния осудила "безответственные действия" Москвы после того, как российский беспилотник якобы вторгся в ее воздушное пространство во время воздушной атаки на Украину.

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

