Российская индоктринация украинских детей "носит промышленный масштаб"

Последнее расследование команды Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения (HRL) доказывает "промышленный подход" России к индоктринации депортированных украинских детей, сообщили Euronews источники в Украине.

"Подход России к промыванию мозгов украинских детей схож с подходом к развитию военно-промышленного комплекса", - сказал человек, знакомый с ходом расследования и беседовавший с Euronews на условиях анонимности, чтобы не повлиять на работу властей.

Он также подтвердил достоверность информации, обнародованной в докладе HLR.

В докладе HRL говорится, что украинские дети, насильно депортированные силами РФ, с февраля 2022 года были доставлены по меньшей мере в 210 учреждений в России и на временно оккупированной территории Украины.

Представители HRL и украинские чиновники заявили, что реальная цифра, скорее всего, выше, поскольку зачастую невозможно отследить детей, когда они уже находятся в России.

Источник Euronews пояснил, что российские власти намеренно перемешивают детей в учреждениях, поэтому якобы "в некоторых учреждениях, упомянутых в докладе Йельского университета, доля украинских детей преобладает или, по крайней мере, значительна".

"Есть места в отдаленных районах России, где, например, на 25 или 100 российских детей приходится пять украинских".

Индоктринация украинских детей

Подавляющее большинство украинских детей подвергаются индоктринации и милитаризации в России, говорится в последнем докладе Йельского университета.

Группа исследовала "Всероссийский детский центр "Смена"" в Краснодарском крае, созданный и управляемый Министерством образования России. Исследователи задокументировали, как депортированные украинские дети проходили военную подготовку с упором на разработку оборудования для использования на поле боя российскими военными.

На территории лагеря действует не менее шести различных программ для детей со всей России и временно оккупированных территорий Украины. Он входит в более чем половину из 210 мест, непосредственно управляемых российским правительством.

Источники Euronews, знакомые с ходом расследования, отметили, что откровения Йельского доклада "полностью опровергают все российские нарративы".

"Если, как они настаивают, главная цель России - это сказка о временной эвакуации детей из зоны военной опасности, и они намерены вернуть их обратно, то зачем тогда они промывают мозги украинским детям и пытаются превратить их в русских", - сказали они.

Йельские специалисты HRL также расследовали деятельность "Центра юного патриота "Снигири"", построенного на территории оздоровительного комплекса, принадлежащего Управлению делами президента России. Этот центр открылся в июле 2023 года под Москвой с явной целью "перевоспитания" детей из Украины.

Это не первый случай, когда HRL фиксирует использование президентского имущества для перевозки и размещения депортированных детей из Украины.

"Явное использование президентских активов для перевоспитания и военной подготовки детей из Украины еще раз подчеркивает центральное участие федерального правительства во всех операциях, связанных с депортацией, "перевоспитанием", усыновлением и воспитанием детей из Украины", - пояснил источник.

Последняя известная группа детей из Украины прибыла в "Снегири" в июле.

Судя по недавним сообщениям в социальных сетях, дети разделены на "взводы", изображены с огнестрельным оружием и в тактическом или защитном снаряжении, включая противогазы.

Украинские чиновники предупреждают, что детей принуждают к подобной военной подготовке и индоктринации и наказывают, если они не выполняют приказы.

Euronews сообщает о случаях, когда украинские дети подвергались издевательствам, избиениям, заключению в подвале и угрозам отправки в психиатрические больницы за неповиновение.

Источники Euronews, знакомые с расследованием, объясняют, что такая же индоктринация и угрозы применяются на временно оккупированных украинских территориях.

Есть "бесчисленные истории" о том, как родителям угрожают отобрать детей, если они не будут "вести себя в школе как послушные русские", говорит источник.

"Иногда бывают случаи, когда детей забирают из-за этого. Когда украинцев на оккупированных территориях лишают родительских прав и лишают их детей".

Борьба Украины за своих детей

Украина неоднократно настаивала на том, что возвращение депортированных детей - это "красная линия" Киева, и это должно быть частью любого урегулирования, направленного на прекращение войны России против Украины.

Россия не ответила на список более 300 детей, переданный Киевом российской делегации на прямых переговорах в Стамбуле в июне, говорят источники Euronews, добавляя, что Украина не смягчила свою позицию и использует любую возможность поднять этот вопрос и мобилизовать западных партнеров Киева.

Источники Euronews, знакомые с этим процессом, говорят, что Украина не "сидит сложа руки".

"Киев поднимает этот вопрос на различных форумах на самом высоком уровне, начиная с президента, продолжая первой леди, главой канцелярии (президента), министром иностранных дел и так далее".

"Все наши ключевые партнеры считают, что похищение детей - это моральное преступление. Никто не считает это нормальным. Поэтому для Украины в глобальном плане война - это не просто война за территорию. Это война за наших людей и возвращение наших людей. Это очень важная и неотъемлемая часть справедливого окончания войны".

Если после окончания войны украинские дети, гражданские заложники и военнопленные останутся в России, "это будет открытая рана, которая никому не даст покоя", - пояснил источник.

Именно поэтому Киев каждый раз поднимает этот вопрос "как публично, так и в кулуарах", заявили власти, признав при этом, что в некоторых случаях вернуть детей будет крайне сложно.

Среди случаев, тщательно расследованных Йельским отделением HRL, - украинские дети, насильственно разлученные с родителями в прифронтовых районах в начале полномасштабного вторжения России, а также те, кого российские чиновники забрали непосредственно у родителей в фильтрационных лагерях, созданных в Мариуполе и его окрестностях весной 2022 года.

В зависимости от возраста, процесс возвращения может быть очень сложным. "Если речь идет о подростках, то они уже в какой-то степени сформированы, понимают, что с ними произошло, что с ними происходит, у них есть какая-то память, есть какая-то самоидентификация", - рассказал источник Euronews.

"Если же речь идет о младенцах, которым на момент депортации не исполнилось и трех лет, они ничего не могут вспомнить, и к этому добавляется еще и то, что они уже выглядят иначе".