Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Российская индоктринация украинских детей "носит промышленный масштаб"

Дети медицинских работников греются в одеяле в ожидании своих родственников в больнице в Мариуполе, Украина, 4 марта 2022 года.
Дети медицинских работников греются в одеяле в ожидании своих родственников в больнице в Мариуполе, Украина, 4 марта 2022 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

К индоктринации украинских детей Россия применяет те же принципы, что и в своем военно-промышленном комплексе, заявили украинские чиновники в интервью Euronews после последнего доклада Йельского университета HRL о "беспрецедентной системе".

РЕКЛАМА

Последнее расследование команды Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения (HRL) доказывает "промышленный подход" России к индоктринации депортированных украинских детей, сообщили Euronews источники в Украине.

"Подход России к промыванию мозгов украинских детей схож с подходом к развитию военно-промышленного комплекса", - сказал человек, знакомый с ходом расследования и беседовавший с Euronews на условиях анонимности, чтобы не повлиять на работу властей.

Он также подтвердил достоверность информации, обнародованной в докладе HLR.

В докладе HRL говорится, что украинские дети, насильно депортированные силами РФ, с февраля 2022 года были доставлены по меньшей мере в 210 учреждений в России и на временно оккупированной территории Украины.

Представители HRL и украинские чиновники заявили, что реальная цифра, скорее всего, выше, поскольку зачастую невозможно отследить детей, когда они уже находятся в России.

Источник Euronews пояснил, что российские власти намеренно перемешивают детей в учреждениях, поэтому якобы "в некоторых учреждениях, упомянутых в докладе Йельского университета, доля украинских детей преобладает или, по крайней мере, значительна".

"Есть места в отдаленных районах России, где, например, на 25 или 100 российских детей приходится пять украинских".

Индоктринация украинских детей

Подавляющее большинство украинских детей подвергаются индоктринации и милитаризации в России, говорится в последнем докладе Йельского университета.

Группа исследовала "Всероссийский детский центр "Смена"" в Краснодарском крае, созданный и управляемый Министерством образования России. Исследователи задокументировали, как депортированные украинские дети проходили военную подготовку с упором на разработку оборудования для использования на поле боя российскими военными.

На территории лагеря действует не менее шести различных программ для детей со всей России и временно оккупированных территорий Украины. Он входит в более чем половину из 210 мест, непосредственно управляемых российским правительством.

Источники Euronews, знакомые с ходом расследования, отметили, что откровения Йельского доклада "полностью опровергают все российские нарративы".

"Если, как они настаивают, главная цель России - это сказка о временной эвакуации детей из зоны военной опасности, и они намерены вернуть их обратно, то зачем тогда они промывают мозги украинским детям и пытаются превратить их в русских", - сказали они.

Йельские специалисты HRL также расследовали деятельность "Центра юного патриота "Снигири"", построенного на территории оздоровительного комплекса, принадлежащего Управлению делами президента России. Этот центр открылся в июле 2023 года под Москвой с явной целью "перевоспитания" детей из Украины.

Это не первый случай, когда HRL фиксирует использование президентского имущества для перевозки и размещения депортированных детей из Украины.

"Явное использование президентских активов для перевоспитания и военной подготовки детей из Украины еще раз подчеркивает центральное участие федерального правительства во всех операциях, связанных с депортацией, "перевоспитанием", усыновлением и воспитанием детей из Украины", - пояснил источник.

Последняя известная группа детей из Украины прибыла в "Снегири" в июле.

Судя по недавним сообщениям в социальных сетях, дети разделены на "взводы", изображены с огнестрельным оружием и в тактическом или защитном снаряжении, включая противогазы.

Украинские чиновники предупреждают, что детей принуждают к подобной военной подготовке и индоктринации и наказывают, если они не выполняют приказы.

Euronews сообщает о случаях, когда украинские дети подвергались издевательствам, избиениям, заключению в подвале и угрозам отправки в психиатрические больницы за неповиновение.

Источники Euronews, знакомые с расследованием, объясняют, что такая же индоктринация и угрозы применяются на временно оккупированных украинских территориях.

Есть "бесчисленные истории" о том, как родителям угрожают отобрать детей, если они не будут "вести себя в школе как послушные русские", говорит источник.

"Иногда бывают случаи, когда детей забирают из-за этого. Когда украинцев на оккупированных территориях лишают родительских прав и лишают их детей".

Борьба Украины за своих детей

Украина неоднократно настаивала на том, что возвращение депортированных детей - это "красная линия" Киева, и это должно быть частью любого урегулирования, направленного на прекращение войны России против Украины.

Россия не ответила на список более 300 детей, переданный Киевом российской делегации на прямых переговорах в Стамбуле в июне, говорят источники Euronews, добавляя, что Украина не смягчила свою позицию и использует любую возможность поднять этот вопрос и мобилизовать западных партнеров Киева.

Источники Euronews, знакомые с этим процессом, говорят, что Украина не "сидит сложа руки".

"Киев поднимает этот вопрос на различных форумах на самом высоком уровне, начиная с президента, продолжая первой леди, главой канцелярии (президента), министром иностранных дел и так далее".

"Все наши ключевые партнеры считают, что похищение детей - это моральное преступление. Никто не считает это нормальным. Поэтому для Украины в глобальном плане война - это не просто война за территорию. Это война за наших людей и возвращение наших людей. Это очень важная и неотъемлемая часть справедливого окончания войны".

Если после окончания войны украинские дети, гражданские заложники и военнопленные останутся в России, "это будет открытая рана, которая никому не даст покоя", - пояснил источник.

Именно поэтому Киев каждый раз поднимает этот вопрос "как публично, так и в кулуарах", заявили власти, признав при этом, что в некоторых случаях вернуть детей будет крайне сложно.

Related

Среди случаев, тщательно расследованных Йельским отделением HRL, - украинские дети, насильственно разлученные с родителями в прифронтовых районах в начале полномасштабного вторжения России, а также те, кого российские чиновники забрали непосредственно у родителей в фильтрационных лагерях, созданных в Мариуполе и его окрестностях весной 2022 года.

В зависимости от возраста, процесс возвращения может быть очень сложным. "Если речь идет о подростках, то они уже в какой-то степени сформированы, понимают, что с ними произошло, что с ними происходит, у них есть какая-то память, есть какая-то самоидентификация", - рассказал источник Euronews.

"Если же речь идет о младенцах, которым на момент депортации не исполнилось и трех лет, они ничего не могут вспомнить, и к этому добавляется еще и то, что они уже выглядят иначе".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Депортированные украинские дети попали в не менее 210 учреждений в РФ (расследование)

США и ЕС будут добиваться возвращения украинских детей, похищенных Россией

Как Россия крадет поколения украинских детей