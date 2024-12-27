Как Россия крадет поколения украинских детей

Когда Россия забирает украинских детей из их домов и семей, у украинских матерей не остается другого выбора, кроме как рисковать жизнью, пытаясь вернуть своих детей, даже если это означает недели пути через Россию и многодневные допросы в ФСБ.

РЕКЛАМА

Когда российские войска заняли Херсон в первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году, из целью вскоре стали украинские дети.

Татьяна Бодак из Херсона воспитывает восьмерых детей. Когда город был оккупирован, она делала все возможное, чтобы защитить их войск РФ, сопротивлялась, как могла, и не разрешала им посещать российские учебные заведения.

Но в августе 2022 года, через полгода после полномасштабного вторжения, когда все украинские протесты уже были жестоко разогнаны, к ее двери явился представитель московских оккупационных властей в сопровождении двух вооруженных солдат и "настоятельно рекомендовал" Татьяне записать детей в российскую школу.

Бывший уполномоченный при президенте Украины по правам ребенка Николай Кулеба сейчас руководит организацией Save Ukraine, помогающей вернуть депортированных украинских детей.

Как только российские войска занимают населенный пункт, под угрозой оказываются в первую очередь уязвимые семьи. Одиноким родителям и многодетным семьям сразу же "предлагают" посещать российские детские сады и школы, объясняет он.

"Их индоктринируют: поют русские песни, запрещают украинский язык, изучают российскую историю, следуют российскому учебному плану и слушают российскую пропаганду", - рассказал Кулеба в интервью Euronews. Затем этих детей отправляют в так называемые "лагеря отдыха", которые Кулеба называет "тестом на лояльность семьи режиму".

Именно это и произошло с сыном Татьяны Владом. В октябре 2022 года мать Татьяны была убита на оккупированных Россией территориях в Херсонской области Украины. Пока Татьяна была занята похоронами, русские пришли за ее 16-летним сыном Владом, чтобы насильно увезти его в Крым.

Депортация Влада в аннексированный Крым

Влад рассказал Euronews, что когда российские вооруженные солдаты постучали в его дверь - у него не было выбора. Дома он был один, ему дали несколько минут, чтобы собрать вещи, и тут же увезли в Крым "на две недели".

Влад был похищен 7 октября 2022 года. Его посадили в один из 15 автобусов с украинскими детьми разных возрастов и повезли в ранее оккупированный и аннексированный Крым, в так называемый "лагерь отдыха".

Чуть больше месяца спустя, 11 ноября, украинские войска освободили город Херсон, и мать Влада смогла подать заявление в полицию об исчезновении сына и связаться с НПО "Спасите детей".

По словам Кулебы, самая сложная часть работы по возвращению украинских детей заключается в том, что Россия не делится информацией об их местонахождении. Каждый случай - это "операция спецназа", отметил он, пояснив, что детали того, как именно они разыскивают похищенных детей и возвращают их, должны оставаться в тайне.

Влад поделился с Euronews тем, какой была его жизнь в те несколько месяцев в Крыму. По его словам, каждое утро украинских детей заставляли петь российский гимн. Влад отказался подчиниться.

"Многие из нас жаловались, что плохо себя чувствуют, потому что не хотят этого делать и вместо этого идут к врачу", - вспоминает Влад. Поначалу, говорит он, эти отговорки могли сработать, но дисциплинарные меры, навязываемые россиянами, становились все жестче.

Однако Влад не хотел следовать российским правилам. Однажды он снял российское знамя с флагштока лагеря, и за это нарушение его наказали пятью днями изоляции. Ему также угрожали помещением в психиатрическую больницу.

"Я снял флаг и надел вместо него трусы. Меня отвели в изолятор, это была крошечная комната", - рассказывает Влад.

РЕКЛАМА

"Два раза в день мне давали немного еды, и больше ничего. Меня изолировали".

"В палате было окно, но они сказали, что если увидят, что я с кем-то общаюсь, то дадут мне еще два дня ареста", - вспоминает он.

Во время пребывания в изоляторе у него появились мысли о самоубийстве. "Я пробыл там пять дней, может быть, это не так долго, но у меня были такие мысли, я думал о том, чтобы перерезать себе вены", - поделился Влад с Euronews.

Vlad Rudenko with his mother Tetyana Bodak and Mykola Kuleba, head of ‘Save Ukraine’ ‘Save Ukraine’

Во вторник в украинских СМИ появилась информация о самоубийстве подростка, жителя дома семейного типа в Херсонской области, который был незаконно вывезен на территорию России. Генеральная прокуратура Украины инициировала судебное разбирательство.

РЕКЛАМА

Кулеба утверждает, что это не единичные случаи. Он рассказал Euronews историю 13-летнего украинского ребенка, у которого умерла мать, и он был отдан в приемную российскую семью, где отцом был российский солдат, получивший ранение в войне против Украины.

"Его мать ненавидела этого мальчика и постоянно говорила ему, как сильно она его ненавидит. Представьте себе, что этот мальчик в таком юном возрасте живет в такой семье, ходит в русскую школу, где русские подростки ненавидят его за то, что он украинский ребенок", - говорит Кулеба.

"Он настроен проукраински, а учителя заставляют его постоянно писать благодарственные письма российским военным, которые, по сути, убивают его семью и друзей в Украине".

По словам Кулебы, Save Ukraine удалось спасти и вернуть этого подростка, но "если бы мы его не спасли, неизвестно, как долго он мог бы сопротивляться".

РЕКЛАМА

Военное образование депортированных детей

В конце 2022 года Влада насильно перевезли в Лазурное, оккупированную часть Херсонской области, для обучения в военно-морской академии, которую россияне захватили, разрушили, а затем, как говорят, "восстановили".

Влад говорит, что обстановка и атмосфера там были еще хуже, и на него еще больше давили за его проукраинские настроения.

Children from an orphanage in the Donetsk region, eat a meal at a camp in Zolotaya Kosa, the settlement on the Sea of Azov, Rostov region, southwestern Russia, Friday, July 8, AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Военное образование - важнейшая часть российской индоктринации, говорит Кулеба, объясняя, что конечная цель Москвы - уничтожить любые признаки украинской идентичности и вырастить следующее поколение российской армии для борьбы против Украины.

Многие украинские дети, оставшиеся на оккупированных Россией территориях после первого вторжения в 2014 году, уже "настроены против Украины" и сражаются на фронтах, добавил Кулеба.

РЕКЛАМА

В одном из последних случаев организация Save Ukraine организовывала возвращение двух мальчиков-сирот, которые были призваны в армию и попали на фронт.

"Эти ребята прислали нам видео из окопов в российской форме, сидят с оружием в руках. А один из них даже был ранен в прошлом месяце", - поделился Кулеба.

После принуждения к принятию российского гражданства украинцев мужского пола, особенно молодого возраста, почти сразу же призывают служить в российскую армию и воевать против Украины.

Спасательная операция Влада

Во время редких телефонных разговоров Влад жаловался матери на тяжелую жизнь и неоднократно просил ее приехать и забрать его обратно.

РЕКЛАМА

Однако возвращение украинских детей из депортации - очень сложная и опасная миссия.

Лазурное находится примерно в 100 км от Херсона, откуда раньше можно было за полтора часа доехать до побережья.

Татьяне потребовалось больше недели и тысячи километров опасного пути из Украины через Польшу, Беларусь, Москву и другие регионы России, чтобы добраться до оккупированных районов своей родины.

Чтобы спасти сына, она ушла из дома, где ее ждали остальные семеро детей. Младшей дочери Татьяны было всего 11 месяцев, когда она отправилась в Россию, чтобы спасти Влада.

РЕКЛАМА

Самый страшный кошмар Татьяны начался, когда она приехала в военно-морскую академию, где содержался ее сын. Ей пришлось пройти через бесконечные проверки и обыски ФСБ, включая личный досмотр и изъятие документов.

Но даже этого оказалось недостаточно. После двух дней допросов в ФСБ с пакетом на голове и сна взаперти в комнате в подвале - помещении два на два метра с одним окном с решеткой, скамейкой и спальным мешком - российские власти сказали ей, что есть еще одно условие, если она хочет забрать своего сына.

Татьяну не отпускали до тех пор, пока она не сказала журналистам на камеру, что им очень нравится Россия. Только тогда матери и сыну разрешили уехать.

Влад говорит, что российские власти все равно пытались убедить их остаться. "Они очень старались убедить нас остаться, очень просили не уезжать".

РЕКЛАМА

Влад вернулся в Украину 29 мая прошлого года после того, как его восемь месяцев удерживали в России против его воли.

Он рассказал Euronews, что ему потребовалось несколько недель, чтобы понять, что он наконец-то дома. "Когда я приехал, я был удивлен тем, что все люди здесь такие счастливые, такие позитивные", - сказал Влад.

"Они полны жизни и наслаждаются ею. Там (в России) я был заперт в клетке".

Психологическая поддержка для украинских семей

Влад признается, что после возвращения домой в Украину он был очень замкнутым и некоторое время не мог открыться.

РЕКЛАМА

По словам Кулебы, не только дети нуждаются в психологической помощи и поддержке, но и их родители - после психологического и физического насилия, которому они подвергаются. Постоянный страх и стресс приводят к долгосрочным негативным последствиям.

"Дети не могут нормально спать по ночам. У них постоянно возникают воспоминания о том, что с ними произошло, - объяснил он.

Hospital staff hid and took care of orphaned children at the children's regional hospital maternity ward in Kherson, southern Ukraine, Tuesday, Nov. 22, 2022. Bernat Armangue/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Многие из этих детей своими глазами видели, как их родителей избивали и пытали у них на глазах".

По словам Кулебы, были случаи, когда российские войска "избивали отца, сбивали его с ног пулеметом, подносили ствол к виску, и все это на глазах у ребенка, а мать раздевали до нижнего белья и заставляли петь российский гимн под дулом автомата".

РЕКЛАМА

После этого организация Save Ukraine разработала программу реабилитации, рассчитанную на три-шесть месяцев. Однако эксперты признают, что этого не всегда достаточно для восстановления жизни и здоровья этих людей.

"Но мы делаем все возможное, чтобы не только восстановить, но и интегрировать их в свои семьи, предоставить им образовательные и медицинские услуги. Это касается и детей, и семей, и сирот, оставшихся без попечения взрослых", - поясняет Кулеба.

Потерянное поколение украинских детей

Однако чем дольше ребенок находится в оккупации, тем сложнее вернуть его обратно, особенно в плане осознания и понимания своей национальной идентичности.

У таких подростков, как Влад, как правило, уже сформированы свои взгляды и знания о своем наследии и происхождении, и, если их удается спасти относительно быстро, эти ценности могут сохраниться и после возвращения в Украину. У детей младшего возраста нет такого же понимания или воспоминаний о том, что они украинцы и что это может представлять собой.

РЕКЛАМА

Поэтому окно возможностей для Украины вернуть и спасти свое поколение молодежи быстро закрывается.

По словам Кулебы, для детей, выросших на территориях, оккупированных Россией после первого вторжения в 2014 году, это окно уже закрыто.

"Это окно возможностей для детей Донбасса и Крыма закрыто уже давно, потому что война там началась десять лет назад, и эти территории захвачены уже 10 лет", - пояснил он.

"И это окно закрывается для многих детей, которые остались на новых оккупированных территориях после полномасштабного вторжения".

РЕКЛАМА

"С каждым днем оно закрывается, потому что становится все труднее убедить ребенка, который три года находился в оккупации, что он может вернуться в Украину, и это можно сделать безопасно, и что его никто не тронет, потому что многие дети уже не верят в это", - заключил он.

По оценкам, 1,5 миллиона украинских детей находятся под российской оккупацией с 2014 года.