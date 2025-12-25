"Мяч на стороне Франции". Кремль сделал Парижу предложение по делу Винатье

Россия сделала Франции "предложение", касающееся осужденного в России французского политолога Лорана Винатье. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, не раскрыв деталей сигнала из Москвы. Он сообщил лишь, что "мяч теперь на стороне Франции".

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Фредерик Бело, французский адвокат Винатье, в интервью АFP заметил, что семья политолога "надеется, что он может быть освобожден в праздничный сезон" - между католическим и православным рождеством.

19 декабря вопрос о деле Винатье на "Прямой линии" задал Владимиру Путину журналист французского телеканала TF-1 . Путин заявил, что слышит об этом "первый раз", но пообещал разобраться. "Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы это сделать", - сказал он.

Сигнал из Москвы о готовности обсуждать судьбу француза дан в момент, когда президенты Франции и России говорят о возможном возобновлении контактов. Наблюдатели допускают, что Винатье могут помиловать или обменять. Месяц назад во Франции задержали троих представителей пророссийской ассоциации "SOS Донбасс" по подозрению в сборе информации в интересах иностранного государства.

Лоран Винатье, работавший в швейцарском Центре гуманитарного диалога, был задержан летом 2024 года в Москве. Осенью того же года его приговорили к трём годам колонии по делу о сборе сведений, которые могут быть использованы против безопасности России, без регистрации "иноагентом". Политолог признал вину, уточнив, что не знал о наложенных на него законом об "иноагентах" обязательствах. В августе 2025 года стало известно, что Винатье стал фигурантом и расследования о шпионаже.

Политолог, свободно говорящий по-русски, оставался в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Как сообщала "Медиазона", в зале суда он признался в любви к России: "Это подтверждается моей личной жизнью, моя жена русская, мои друзья русские", - заявил он.