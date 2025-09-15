Эксклюзивный репортаж: корреспондент Euronews посетил разрушенную исламистами ИГИЛ Пальмиру

РЕКЛАМА

Жемчужина поздней античности, разрушенная боевиками ИГИЛ в 2015 и 2016 годах, Пальмира сегодня переживает возрождение.

После падения режима Башара Асада в декабре прошлого года, жители начали возвращаться в город, сообщили Euronews местные чиновники. Так, по их данным, с 8 декабря 2024 года в город вернулись более 30 000 человек.

Музеи и артефакты

Корреспондент Euronews смог попасть и сделать съёмку внутри Национального музея. После падения Асада музей выглядит заброшенным.

Учитывая, что здесь были уничтожены многие предметы старины, которые не удалось вывезти, тем удивительнее сделанная не так давно находка: группа статуй и скульптур, обнаруженных в археологических гробницах.

Речь идёт о женских статуях и различных погребальные артефактах, в первую очередь - памятников, которые с высокой художественной точностью изображают черты лица умерших, их одежду и драгоценные украшения.

В музее хранится портрет сирийского археолога Халеда аль-Асаада, убитого ИГИДовцами во время захвата города в 2015 году.

Основанный царём Митанни Киртой I в 1500 году до н. э., древний город нуждается в восстановлении и больших международных усилиях.

Официальные лица Пальмиры сообщили Euronews, что Национальный музей все еще закрыт, хотя не перестают предприниматься попытки его восстановления.

Ранее планировалось, что музей откроет первые два зала после реставрации в конце 2024 года на средства Омана и при участии российских музеев. Но бегство Башара Асада спутало карты.

По словам властей Пальмиры, Музей народных традиций полностью восстановлен и открыт для посетителей, а археологическая зона оборудована современными системами освещения для привлечения туристов.

До 2011-го Пальмиру посещали до 150 000 туристов ежегодно, чтобы полюбоваться на храм Баала (I век), храм Баалшамина (II век), агора (III век) и театр.

Пальмира готовится снова принять туристов

По словам чиновников, 52 международные археологические миссии подали документы на получение разрешений на раскопки и восстановление города, в том числе Польша.

Что касается цитадели Пальмиры, внесённой до разрушения исламистами в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, для её восстановления до прежнего великолепия необходимы огромные средства, участие ведущих экспертов и логистка.

По словам чиновников, количество иностранных туристов, посещающих этот район, приемлемо для новой ситуации в Сирии и городе. Правда, большинство из них - местные туристы, особенно сейчас, когда район и дороги стали более безопасными.

Жители констатируют и возвращение исконной культуры бедуинов, с их традиционными жилищами. Это изменяет пустынный ландшафт, дает посетителям возможность испытать традиционное бедуинское гостеприимство, способствует усилиям по оживлению экономической и туристической деятельности в регионе.

Три традиционных отеля (Bedouin Corner) готовы к приему посетителей. Кроме того, благодаря пожертвованиям жителей города, общая сумма которых составила более 40 000 долларов, была отремонтирована национальная больница.

Местный житель выставляет на продажу посетителям ювелирные изделия ручной работы в древнем городе Пальмира, Сирия, вторник, 26 августа 2025 г. 26, 2025. Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Остаются проблемы, связанные с разминированием и неизбирательными раскопками

Несмотря на усилия по возвращению жизни в Пальмиру, официальные лици признают в разговоре с Euronews, что проблемы остаются.

На территории вокруг Пальмиры остались мины, установленные боевиками ИГИЛ перед уходом. Хотя специализированные команды - российская и армянская - приложили немало усилий для разминирования до падения режима, а после бегства Асада в район вошли сирийские инженерные группы, чтобы завершить работу. Тем не менее огромная территория требует много времени, людских и материальных ресурсов.

Помимо мин, Пальмира сталкивается с широко распространенным явлением беспорядочных раскопок. Движимые экономической необходимостью или жадностью, местные жители ведут незаконные раскопки в поисках артефактов, которые можно продать на чёрном рынке.

По их словам, эта практика грозит нанести серьёзный ущерб культурному наследию города, поскольку важные археологические объекты подвергаются вандализму, что наносит ещё больший урон их исторической ценности.

ИГИЛ захватил контроль над "оазисом Сирийской пустыни" в марте 2015 года, полностью разрушив знаменитый 14-метровый храм Баала, Баалишмин, Триумфальную арку, некоторые королевские гробницы.

В августе того же года известный сирийский археолог, 82-летний Халед аль-Асаад был обезглавлен за отказ раскрыть место, содержащее ценные артефакты.