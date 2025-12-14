Президент США Дональд Трамп пообещал "очень серьезные ответные меры" после того, как двое американских военнослужащих и один гражданский были убиты в результате нападения в Сирии, которое, по мнению Вашингтона, было совершено группировкой "Исламское государство".

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Одинокий стрелок открыл огонь по военной базе США около Пальмиры, ранив еще трех американских солдат.

"Мы скорбим о гибели трех великих американских патриотов в Сирии, двух солдат и одного гражданского переводчика. Мы также молимся за трех раненых солдат, которые, как только что было подтверждено, идут на поправку", - написал Трамп в своем посте на социальной платформе Truth Social.

"Это была атака ИГИЛ против США и Сирии, в очень опасной части Сирии, которая не полностью контролируется ими", - продолжил он.

По словам Трампа, он поддерживает контакт с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который, по словам американского президента, был возмущен этой атакой и пообещал поддержку своих вооруженных сил в любых контрмерах США.

"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и встревожен этой атакой. Ответные меры будут очень серьезными", - заявил Трамп.

Сенатор-республиканец Джони Эрнст из Айовы заявила, что солдаты были членами Национальной гвардии Айовы, где она тоже когда-то служила.

"Наша семья из Национальной гвардии Айовы скорбит, оплакивая потерю двух наших солдат, и молится за выздоровление трех солдат, получивших ранения", - сказала она.

В письменном заявлении, опубликованном на ее странице в сети X, Эрнст сказала, что военнослужащие были направлены в Сирию для выполнения важнейшей миссии - "борьбы с угрозой ИГИЛ" и обеспечения безопасности США от угрозы "радикального исламского террора".

Она добавила, что поддерживает позицию Трампа, отметив, что на любое нападение на США или их силы, дома или за рубежом, следует отвечать всей мощью американских вооруженных сил.

"Это трагическое нападение - напоминание о том, что свобода не бывает бесплатной и что каждый американец в огромном долгу перед нашими храбрыми мужчинами и женщинами в военной форме, которые каждый день рискуют своими жизнями", - написала Эрнст.

Центральное командование США сообщило, что стрелок, совершивший это нападение, был убит на месте инцидента. По словам местных чиновников, в результате нападения также пострадали сотрудники сирийских сил безопасности.

Это нападение на американских военных в Сирии стало первым, приведшим к жертвам, после падения многолетнего президента Башара Асада год назад.