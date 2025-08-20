Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
На Цветочном карнавале в Дебрецене появились платформы BMW и CALT

Дебрецен, Венгрия
Дебрецен, Венгрия Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Zoltan Siposhegyi
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В венгерском Дебрецене завершается Цветочный карнавал. Праздник, длившийся шесть дней, стал одним самых ярких событий этого лета в Европе.

Более двух тысяч танцоров и двенадцать красочных платформ с пьянящим ароматом...  Карнавал цветов в венгерском Дебрецене вновь стал одним из самых ярких в Европе фестивалей уходящего лета.

Праздник приурочен ко дню рождения основателя Венгерского государства короля Иштвана, которого в стране почитают как Святого. Перед цветочным шествием по традиции прошла молитва у Реформатского собора. Затем перед зрителями появилась платформа с одним из главных символов венгерской государственности – короной Святого Иштвана.

6-7-метровые цветочные платформы начинают создавать за несколько недель до праздника. А акробаты и танцоры готовятся к карнавалу в течение года, чтобы продемонстрировать своем мастерство.

Дебрецен, Венгрия
Дебрецен, Венгрия Euronews

На параде представлены не только ансамбли и школы Дебрецена. Сюда приехали танцоры из Италии и Испаии, музыканты из Болгарии и Турции. Многие участники карнавала говорят, что всегда с радостью выступают в Дебрецене.

Дебрецен, Венгрия
Дебрецен, Венгрия Euronews

Карнавал в Дебрецене - престижное мероприятие. Поэтому неудивительно, что свои цветочные композиции здесь представили не только почтовое отделение и местные фирмы. В числе участников компания BMW, которая строит в городе свой завод, и китайский производитель тяговых батарей CATL, — главный спонсор мероприятия.

Золтан Шипошедь, Euronews: "На тех же улицах год назад сотни жителей протестовали против китайского завода по производству аккумуляторов. Теперь тысячи людей аплодируют цветочной платформе СATL и китайским артистам".

Шестидневный карнавал завершается ночным шоу. Благодаря подсветке цветочные платформы будут прекрасно видны в темноте.

