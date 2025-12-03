Рождественский сезон: за безопасностью туристы едут в Будапешт

Рождественская ярмарка на площади Вёрёшмарти, в самом центре Будапешта, ежегодно привлекает более 800 000 посетителей.

Помимо лавок ремесленников, световых шоу и гигантского адвент-календаря, многие путешественники выбирают венгерскую столицу по соображениям безопасности. Пешеходные улицы и площади, отгороженные бетонными барьерами, снижают риск терактов с использованием транспортных средств, подобных тому, что произошёл в прошлом году в немецком Магдебурге.

20 декабря прошлого шесть человек погибли, в том числе ребёнок, когда автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих. Более 200 человек получили ранения.

Как утверждают в полиции Будапешта, в этом году туристам бояться нечего.

"Я действительно чувствую себя в безопасности. Мне не было страшно, и у меня не возникало мыслей о том, что может случиться что-то плохое", – говорит Euronews туристка из Швейцарии.

В этом году городские власти заявили, что уделяют особое внимание карманникам.

"Для полиции Будапешта безопасность этого мероприятия – приоритет. Поэтому, помимо полицейских в форме, в толпе есть и сотрудники в штатском", – заявил Давид Надь-Ковач, руководитель отдела по борьбе с карманными кражами. "Их задача – выявлять и задерживать тех, кто пытается нажиться на посетителях".

Атаки вандалов и полемика вокруг рождественских символов

На днях открылись подавляющее большинство рождественских рынков в Германии, включая Магдебург, зачастую при повышенных мера безопасности. К ним относятся возведение бетонных заграждений, наём дополнительных сотрудников охраны и проверка сумок.

Но организаторы праздничных мероприятий по всей Западной Европе опасаются не только терактов. Так, в поле зрения французских и бельгийских властей – некоторые радикальные группы, включая пропалестинских активистов, а также символические акты вандализма, направленные против атрибутов католического Рождества – иногда под предлогом "защиты" принципов светского государства.

Так, в Амьене, родном городе Эммануэля Макрона, в конце ноября был разгромлен вертеп в одном из шале, установленных на рождественском рынке. Вандалы разбили несколько фигурок, включая младенца Иисуса, что привело к временному закрытию павильона.

В Брюсселе младенец Иисус был "обезглавлен", и его голова, сделанная из тряпок, была похищена вандалами. Муниципальные власти пообещали быстро заменить пропажу.

Рождественский вертеп с персонажами с тканевыми лицами, созданный бельгийской художницей Викторией-Марией Гейер, 1 декабря 202 AP Photo/Sylvain Plazy

Ещё до атаки рождественский вертеп на Гран-Плас подвергался критике в социальных сетях. Недовольные упрекали городские власти за слишком грубое, по их мнению, оформление: фигурки Святого семейства и волхвов были сделаны из переработанных тканей и без черт лица.