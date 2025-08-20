Макрон: «Франция всегда будет защищать евреев»

РЕКЛАМА

«Республика защищает и всегда будет защищать» евреев, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на упрёки со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее глава правительства Еврейского государства подверг критике решение Макрона признать государство Палестина. В официальном письме Нетаньяху обвинил французского президента в «разжигании антисемитизма»: «В последние годы антисемитизм опустошает французские города», — написал он, также осудив «кампанию запугивания», развёрнутую против евреев по всей Европе, причём во Франции при Макроне эта кампания, по мнению Нетаньяху, лишь усилилась.

Президент Республики назвал эти обвинения «ошибочными и нелепыми». В Елисейском дворце подчеркнули, что письмо Нетаньяху «не останется без ответа».

Число антисемитских актов во Франции действительно резко возросло после 7 октября 2023 года — нападения ХАМАСа на Израиль. По оценкам французской полиции, в 2024 году зарегистрировано 1570 антисемитских актов, что составляет 62% всех преступлений на религиозной почве.

Во Франции проживает не только самая большая еврейская община в Западной Европе — около 500 000 человек, но и чрезвычайно многочисленная арабо-мусульманская община, по традиции сильно обеспокоенная происходящим на Ближнем Востоке.

Эммануэль Макрон вскоре после 7 октября выразил свою солидарность с Израилем и часто общался по телефону с Биньямином Нетаньяху, но позже число контактов заметно сократилось, а Макрон присоединился к критикам действий Израиля в Секторе Газа.

А в конце мая этого Франция объявила о намерении признать Палестинское государство: официально сделать это планируется в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.