Пять дней проливных дождей в Южной Корее привели к гибели более 15 человек, 12 пропали без вести

Более 15 человек погибли и 12 пропали без вести в результате проливных дождей, которые продолжаются в Южной Корее вот уже пять дней, сообщило правительство в воскресенье.

Властям пришлось эвакуировать 3 840 человек из-за оползней, обрушения домов и внезапных наводнений. В воскресенье ливни прекратились на большей части территории страны, предупреждения о сильных осадках были отменены.

В МВД сообщили, что со среды в южных регионах выпало от 600 до 800 миллиметров осадков. Согласно статистике ведомства, наиболее опасные ситуации возникают, когда люди садятся за руль, несмотря на предупреждения властей, и находятся слишком близко к водным потокам, которые буквально за минуты превращаются в сметающую всё на своем пути стихию.

Президент Ли Чжэ Мён выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял своих близких и понес финансовый ущерб. Ли сказал, что правительство будет добиваться выделения районов, сильно пострадавших от ливней, в особые зоны бедствия. Это позволит им получить большую финансовую и иную поддержку со стороны правительства.