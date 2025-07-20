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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готовится подать иски в международные судебные инстанции против России в связи с авиакатастрофой рейса 8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" под Актау 25 декабря прошлого года.

Самолет направлялся из Баку в Грозный и разбился недалеко от казахстанского города Актау на Каспийском море, в результате чего погибли 38 человек.

Через три дня после крушения Алиев заявил в обращении к нации: "Мы можем с полной ясностью сказать, что самолет был сбит Россией (...) Мы не говорим, что это было сделано намеренно, но это было сделано". Позже он сообщил, что Баку выдвинул Москве три требования в связи с крушением самолета.

По данным азербайджанских СМИ, Алиев заявил в субботу, что, несмотря на то, что обстоятельства инцидента "ясны как день", Азербайджан не получил от России никакого вразумительного ответа спустя семь месяцев после крушения.

Алиев добавил, что генеральный прокурор Азербайджана направил запросы главе Следственного комитета России, но до сих пор ему лишь сообщили, что "расследование продолжается". Он назвал такую позицию контрпродуктивной и подтвердил намерение Баку добиваться международного правосудия.

Поэтому Азербайджан проинформировал Россию о подготовке досье для соответствующего иска, сказал Алиев. Говоря о расследовании катастрофы рейса 370 авиакомпании Malaysia Airlines, жертвами которой в 2014 году стали 239 человек, а последующее расследование длится уже более десяти лет, он сказал: "Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном".

Алиев изложил требования Азербайджана

Алиев заявил, что у Азербайджана есть четкое понимание того, что произошло с самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), и что российские официальные лица также обладают этой информацией. "Мы знаем, что российские официальные лица знают о том, что произошло", - сказал Алиев, выступая перед СМИ на пресс-конференции, модератором которой выступила Джейн Уизерспун, глава ближневосточного бюро Euronews.

"Возникает вопрос: почему бы им не поступить так, как поступил бы любой сосед в подобной ситуации?" - заметил он.

По словам Алиева, Азербайджан требует от России признания вины, привлечения к ответственности виновных в сбитии самолета, выплаты компенсации семьям погибших и возмещения ущерба, нанесенного AZAL.

4 февраля правительство Азербайджана опубликовало предварительный официальный отчет, согласно которому самолет действительно был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С".

Еще 26 декабря источники в правительстве Азербайджана эксклюзивно подтвердили Euronews, что причиной крушения самолета стала российская ракета класса "земля-воздух".

Заявление Алиева прозвучало всего через несколько часов после того, как он подтвердил неизменную поддержку Баку Украине.

"Азербайджан безоговорочно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и международно признанные границы Украины", - говорится в заявлении азербайджанского лидера, опубликованном местными СМИ.