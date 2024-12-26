Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Эксклюзив: причиной крушения лайнера "Азербайджанских авиалиний" стала российская ракета

По данным источника в кабмине Азербайджана, пилоты запрашивали аварийную посадку, но им не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов
По данным источника в кабмине Азербайджана, пилоты запрашивали аварийную посадку, но им не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов Авторское право  The Administration of Mangystau Region via AP
Авторское право The Administration of Mangystau Region via AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Источник в правительстве Азербайджана рассказал Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах.

РЕКЛАМА

Российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной аварии самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау 25 декабря. Об этом нашему каналу сообщил источник в правительстве Азербайджана.

Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный. По словам нашего собеседника, ракету выпустили в момент активности беспилотников в небе над столицей Чечни, ее осколки взорвались рядом с воздушным судном, повредив его обшивку и поразив пассажиров и членов экипажа.

По данным источника в кабмине Азербайджана, пилоты запрашивали аварийную посадку, но им не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, отправив через Каспийское море в направлении Актау. При этом наш собеседник уточнил, что системы GPS-навигации самолета были заглушены на этом участке пути. Напомним, что 25 декабря власти Чечни сообщили о сбитых над Грозным беспилотниках. Очевидцы сообщили по меньшей мере о четырех или пяти взрывах в районе базы 2-го спецполка МВД имени Ахмата Кадырова.

Ранее в России и Казахстане озвучивались другие версии крушения лайнера - от столкновения со стаей птиц до взрыва баллона на борту.

На борту самолета "Азербайджанских авиалиний" находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней. В Азербайджане объявлен общенациональный траур. В полдень по всей стране были приспущены государственные флаги, остановился транспорт. Память погибших почтили минутой молчания.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Российская ракета, птицы или взрыв: какие версии крушения самолёта выдвигают СМИ и власти

Аресты сотрудников "Sputnik-Азербайджан" и российских айтишников на фоне ссоры Москвы и Баку

Причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" стало "повреждение посторонними предметами" - доклад