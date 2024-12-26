Эксклюзив: причиной крушения лайнера "Азербайджанских авиалиний" стала российская ракета

РЕКЛАМА

Российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной аварии самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау 25 декабря. Об этом нашему каналу сообщил источник в правительстве Азербайджана.

Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный. По словам нашего собеседника, ракету выпустили в момент активности беспилотников в небе над столицей Чечни, ее осколки взорвались рядом с воздушным судном, повредив его обшивку и поразив пассажиров и членов экипажа.

По данным источника в кабмине Азербайджана, пилоты запрашивали аварийную посадку, но им не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, отправив через Каспийское море в направлении Актау. При этом наш собеседник уточнил, что системы GPS-навигации самолета были заглушены на этом участке пути. Напомним, что 25 декабря власти Чечни сообщили о сбитых над Грозным беспилотниках. Очевидцы сообщили по меньшей мере о четырех или пяти взрывах в районе базы 2-го спецполка МВД имени Ахмата Кадырова.

Ранее в России и Казахстане озвучивались другие версии крушения лайнера - от столкновения со стаей птиц до взрыва баллона на борту.

На борту самолета "Азербайджанских авиалиний" находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней. В Азербайджане объявлен общенациональный траур. В полдень по всей стране были приспущены государственные флаги, остановился транспорт. Память погибших почтили минутой молчания.