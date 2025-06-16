Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Высокопоставленные иранские военные и учёные — жертвы израильских авиаударов

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Хоссейн Багери был убит в результате израильского удара.
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Хоссейн Багери был убит в результате израильского удара.
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Одна из главных задач израильской воздушной операции против Ирана — ликвидация руководства вооружёнными силами Исламской республики, а также учёных, руководящих ядерными разработками

РЕКЛАМА

Погибшими на этот момент объявлены 16 человек; среди целей израильских атак были более 20 высокопоставленных офицеров, включая командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Мохаммад Багери

Начальник Генерального штаба ВС ИРИ Мохаммад Багери в 2022 г.
Начальник Генштаба ВС ИРИ Мохаммад Багери в 2022 г.

Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана с 2016 года. Багери погиб в четверг вечером, в самом начале израильского нападения на Иран.

В вертикали командования вооружёнными силами он уступал лишь Верховному главнокомандующему — верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Он координировал действия вооружённые сил Ирана — как регулярной армии, так и военизированных структур — и играл ключевую роль в формировании военной доктрины страны.

Хоссейн Салами

Командующий КСИР Хоссейн Салами в мае 2025 г.
Командующий КСИР Хоссейн Салами в мае 2025 г.

Главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции, Салами входил в «ближний круг» верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Салами занимал самёю жёсткую позицию по отношению к противникам Ирана — Израилю и США.

Хоссейн Салами одним из первых вступил в КСИР, образованный после революции 1979 года, позже участвовал в ирано-иракской войне (1980-1988 гг.)

В течение 9 лет он был заместителем руководителя КСИР, а в 2019 г. возглавил его.

Голамали Рашид

Голамали Рашид, второй слева, на церемонии присвоения генеральского звания Мохаммаду Али Джафари
Голамали Рашид, второй слева, на церемонии присвоения генеральского звания Мохаммаду Али Джафари

Голамали Рашид был заместителем командующего вооруженными силами, начальников оперативного штаба ВС. Также он возглавлял организацию «Хатам-аль-Анбия», отвечающую за строительные и инфраструктурные работы в рамках КСИР.

Ветеран ирано-иракской войны, он неоднократно положительно отзывался о том, что у Ирана есть сильные региональные союзники — такие как «Хезболлах» в Ливане и хуситы в Йемене.

Али Хаджизаде

Хаджизаде командовал аэрокосмическими силами КСИР и был одним из ключевых руководителей ракетной программы Ирана. В его ведении находились, фактически, главные ударные силы Исламской республики. Считается, что именно он отдал приказ о ракетной атаке на Израиль в апреле 2024 года.

Мохаммад Каземи

Глава разведки Стражей революции Каземи погиб в воскресенье. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о его ликвидации вечером того же дня, Тегеран подтвердил эту новость несколько часов спустя.

Ферейдун Аббаси возглавляет список убитых ученых-ядерщиков

Fereidoun Abbasi attends the general conference of the International Atomic Energy Agency in 2012.
Fereidoun Abbasi attends the general conference of the International Atomic Energy Agency in 2012.

По сообщениям израильских СМИ, в результате целенаправленных израильских ударов погибли 14 ведущих ученых-ядерщиков Исламской республики.

Бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, бригадный генерал КСИР Ферейдун Аббаси — среди тех, чью гибель подтвердил Тегеран.

В 2010 году он пережил покушение, которое приписали Израилю — в самом Израиле это обвинение не подтвердили и не опровергли.

