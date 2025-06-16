Высокопоставленные иранские военные и учёные — жертвы израильских авиаударов

РЕКЛАМА

Погибшими на этот момент объявлены 16 человек; среди целей израильских атак были более 20 высокопоставленных офицеров, включая командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Мохаммад Багери

Начальник Генерального штаба ВС ИРИ Мохаммад Багери в 2022 г. Vahid Salemi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана с 2016 года. Багери погиб в четверг вечером, в самом начале израильского нападения на Иран.

В вертикали командования вооружёнными силами он уступал лишь Верховному главнокомандующему — верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Он координировал действия вооружённые сил Ирана — как регулярной армии, так и военизированных структур — и играл ключевую роль в формировании военной доктрины страны.

Хоссейн Салами

Командующий КСИР Хоссейн Салами в мае 2025 г. Vahid Salemi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции, Салами входил в «ближний круг» верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Салами занимал самёю жёсткую позицию по отношению к противникам Ирана — Израилю и США.

Хоссейн Салами одним из первых вступил в КСИР, образованный после революции 1979 года, позже участвовал в ирано-иракской войне (1980-1988 гг.)

В течение 9 лет он был заместителем руководителя КСИР, а в 2019 г. возглавил его.

Голамали Рашид

Голамали Рашид, второй слева, на церемонии присвоения генеральского звания Мохаммаду Али Джафари Anonymous/AP2007

Голамали Рашид был заместителем командующего вооруженными силами, начальников оперативного штаба ВС. Также он возглавлял организацию «Хатам-аль-Анбия», отвечающую за строительные и инфраструктурные работы в рамках КСИР.

Ветеран ирано-иракской войны, он неоднократно положительно отзывался о том, что у Ирана есть сильные региональные союзники — такие как «Хезболлах» в Ливане и хуситы в Йемене.

Али Хаджизаде

Хаджизаде командовал аэрокосмическими силами КСИР и был одним из ключевых руководителей ракетной программы Ирана. В его ведении находились, фактически, главные ударные силы Исламской республики. Считается, что именно он отдал приказ о ракетной атаке на Израиль в апреле 2024 года.

Мохаммад Каземи

Глава разведки Стражей революции Каземи погиб в воскресенье. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о его ликвидации вечером того же дня, Тегеран подтвердил эту новость несколько часов спустя.

Ферейдун Аббаси возглавляет список убитых ученых-ядерщиков

Fereidoun Abbasi attends the general conference of the International Atomic Energy Agency in 2012. Ronald Zak/AP

По сообщениям израильских СМИ, в результате целенаправленных израильских ударов погибли 14 ведущих ученых-ядерщиков Исламской республики.

Бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, бригадный генерал КСИР Ферейдун Аббаси — среди тех, чью гибель подтвердил Тегеран.

В 2010 году он пережил покушение, которое приписали Израилю — в самом Израиле это обвинение не подтвердили и не опровергли.