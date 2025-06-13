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Иранский эксперт: боевые действия могут продолжаться ещё несколько недель

Израиль нападет на Иран
Израиль нападет на Иран Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Политолог и бывший офицер КСИР заявил в интервью Euronews Persian, что утренняя атака Израиля была началом целой серии военных и разведывательных действий, которые могут продолжаться неделями

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«Операция Израиля показывает, что против отдельных лиц, ядерных, ракетных и военных объектов Ирана предпринимаются комплексные действия, включая авиаудары, операции наземной разведки и даже операции спецназа, и они могут продлиться несколько недель.

В настоящее время невозможно точно оценить, какой ущерб израильская атака нанесла ядерным объектам, ракетным установкам, военному командованию и научному потенциалу, поскольку новости продолжают поступать. Однако это поставило Исламскую республику в такое положение, когда у неё нет иного выбора, кроме как отвечать. Масштаб ответных мер зависит, конечно, от размеров нанесённого Израилем ущерба, в частности от того, насколько серьёзно пострадали объекты ракетных войск.

В своих наступательных и ответных операциях против Израиля Исламская республика полагается на ракеты и беспилотники. Ранее Иран использовал такой подход по крайней мере дважды. Сейчас говорят о гиперзвуковых ракетах; если это не просто пропаганда и эти ракеты действительно обладают заявленными техническими характеристиками, они могут нанести Израилю значительный ущерб, и в результате произойдёт расширение масштабов войны.

Однако недавнее нападение Израиля на важные ракетные и ядерные объекты Исламской республики показывает, что эти цели уязвимы, несмотря на пропагандистские заявления об обратном. В случаях подобных поражений к ответственности привлекают военных, командиров. В то же время огромное давление и ответственность лягут на и на Верховного главнокомандующего. Это, возможно, станет фактором, который заставит Али Хаменеи делать ответные шаги просто для того, чтобы не создать впечатление, что система вышла из строя».

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