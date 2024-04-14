By Euronews

Иран атаковал Израиль сотнями ракет и дронов, ЦАХАЛ утверждает, что 99% из них были перехвачены

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Иран в ночь на воскресенье нанес массированный удар по территории Израиля сотнями беспилотников и ракет. О погибших на территории еврейского государства пока не сообщается.

По оценкам западных СМИ, в атаке были задействовали 400-500 беспилотных летательных аппаратов и около 150 ракет. Как сообщается, беспилотники были запущены из западных провинций Ирана. Кроме того, с территории Йемена БПЛА выпустили хуситы, а из Ливана ракетный удар нанесли боевики "Хезболлах".

По данным арабских СМИ, Иран задействовал беспилотники Shahed-238. Агентство IRNA также утверждает, что были запущены баллистические ракеты. Сообщается, что целями иранских ударов должны были стать только военные объекты Израиля.

ЦАХАЛ утверждает, что 99% ракет и дронов были перехвачены. По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, одной из армейских баз в пустыне Негев на юге страны в результате атаки нанесен "минимальный ущерб".

Месть за "многочисленные преступления Израиля"

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал цели в Израиле в ответ на "многочисленные преступления", в том числе израильскую атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске, которая унесла жизни нескольких высокопоставленных иранских офицеров.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал в X, что "злой режим будет наказан".

В МИД Ирана заявили, что удары по Израилю наносятся в рамках самообороны "в ответ на неоднократную военную агрессию".

Глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил "решительным ответом" тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на исламскую республику.

Израиль готовился к нападению

Это первая в истории прямая атака с иранской территории на Израиль - несмотря на десятилетия вражды между двумя странами с 1979 года.

Однако нападение ожидалось уже несколько дней. Накануне вечером израильские власти объявили об отмене занятий в школах и других образовательных учреждениях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху незадолго до иранского удара, заявил, что еврейское государство готово к любому развитию событий, а также ударит по тому, кто нанесет удар по нему", "хладнокровно и решительно".

Страны Запада выступили в поддержку Израиля. Так, президент США Джо Байден заверил еврейское государство в непоколебимой поддержке. А глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал иранскую атаку "неприемлемым нападением".

В Тегеране тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать масштабный рейд. Многие водители, однако, выстроились в длинные очереди на заправочные станции, чтобы запастись бензином в ожидании дальнейшего развития событий.