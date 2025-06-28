В Иране прошли государственные похороны военных лидеров и ученых-ядерщиков, погибших в войне с Израилем

Сотни тысяч людей приняли участие в массовых государственных похоронах главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и других высших военачальников, а также ученых-ядерщиков, погибших во время 12-дневной война с Израилем в субботу в Тегеране.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Гробы главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции генерала Хоссейна Салами, генерала Амира Али Хаджизаде и других были провезены по центральной улице Азади в Тегеране. Гробы были задрапированы иранскими флагами с большими портретами погибших.

Салами и Хаджизаде были убиты в первый день конфликта 13 июня, когда Израиль начал войну, целью которой, по его утверждению, было уничтожение ядерной программы Ирана.

Государственные СМИ сообщили, что похороны прошли для 60 человек, включая четырех женщин и четырех детей, и что на процессию пришло более 1 миллиона человек, хотя последнее не может быть подтверждено независимо.

Сотни тысяч людей посетили иранские государственные похороны

Похоронная процессия действительно собрала большое количество людей: скорбящие шли по улице, размахивая флагами и скандируя "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Аятолла Ирана Али Хаменеи не присутствовал на похоронах, в отличие от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и ряда высокопоставленных иранских военачальников.

Скорбящий держит плакат на государственных похоронах военачальников и ученых, погибших в конфликте с Израилем.

КСИР был создан после Исламской революции 1979 года, которая привела к свержению шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, последнего монарха страны.

Созданный вначале как силы внутренней безопасности, КСИР в настоящее время превратился в транснационального игрока, помогающего союзникам Тегерана на Ближнем Востоке и контролирующего арсенал баллистических ракет страны.

Конфликт между двумя странами начался 13 июня, когда Израиль стал наносить авиаудары по ядерным и военным объектам в Иране. Напряжение резко возросло, когда на прошлой неделе в конфликт вмешались США, разбомбив три ключевых ядерных объекта. Во вторник при посредничестве США было объявлено о прекращении огня.

Иран всегда настаивал на том, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных и гражданских целей. Однако Израиль рассматривает ее как угрозу и утверждает, что его военная кампания необходима для того, чтобы помешать Ирану создать ядерную бомбу.