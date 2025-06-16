Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
MI6 под женским руководством: Блез Метревели вступает в должность

Блез Метревели становится первой женщиной-главой секретной службы MI6. Штаб-квартира расположена в Лондоне.
By Euronews
Опубликовано
Блез Метревели впервые в истории возглавит британскую разведывательную службу MI6. Премьер-министр Кир Стармер назвал её назначение «историческим» на фоне растущих угроз национальной безопасности. За плечами Метревели — 25 лет службы в разведке. Официально она приступит к своим обязанностям осенью

Впервые в истории британской разведки главой MI6 стала женщина — Блез Метревели. О назначении объявил в воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвав это решение «историческим».

«Я горжусь и считаю за честь, что мне предложили возглавить мою службу», — заявила Метревели, ранее занимавшая должность директора по технологиям и инновациям в MI6.

Стармер: "Угрозы беспрецедентного масштаба"

По словам Кира Стармера, Великобритания сегодня сталкивается с угрозами «беспрецедентного масштаба» — от появления разведывательных судов враждебных государств в британских территориальных водах до кибератак, подрывающих работу ключевых инфраструктур. В условиях растущих рисков роль спецслужб, по его мнению, приобретает особое значение.

О назначении Блез Метревели было объявлено на саммите G7 в Канаде, посвящённом вопросам международной безопасности. Её кандидатура была выбрана в результате закрытого конкурсного отбора из числа представителей разведывательных, дипломатических, гражданских и полицейских структур.

Кто такая Блез Метревели, новый глава секретной службы?

47-летняя Блез Метревели — кадровый разведчик с более чем 25-летним стажем в MI6. До нового назначения она отвечала за технологические и инновационные направления службы. Официально приступить к обязанностям она должна осенью, сменив нынешнего руководителя Ричарда Мура, занимавшего пост с 2020 года.

Блез Метревели станет новой главой британской разведслужбы MI6
Блез Метревели станет новой главой британской разведслужбы MI6 AP Photo

Мур ранее высказывал надежду, что его преемником станет женщина. В 2023 году он писал в социальной сети X, что хотел бы быть «последним директором “Си”, назначенным из полностью мужского списка».

Новая глава в истории службы

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми, в ведении которого находится MI6, отметил, что Блез Метревели возглавит службу в период глобальной нестабильности и нарастающего сотрудничества между враждебными (Великобритании) государствами. «Она проследит за тем, чтобы Великобритания могла эффективно реагировать на вызовы времени и надёжно защищать национальные интересы как внутри страны, так и за её пределами», — подчеркнул Лэмми.

Назначение Метревели символизирует не только смену руководства, но и поворот в сторону обновления, инклюзивности и технологического развития в одной из самых влиятельных разведывательных служб мира.

