Reuters: Трамп "наложил вето" на планы Израиля убить аятоллу Хаменеи

Интенсивный обмен ударами между Израилем и Ираном продолжается третьи сутки.

В воскресенье иранское Министерство здравоохранения сообщило, что в результате израильских атак погибли по меньшей мере 128 человек и более 900 получили ранения, эти данные приводит The New York Times.

Базирующаяся в США правозащитная организация Human Rights Activists in Iran (HRAI), в свою очередь сообщила Associated Press, что в результате ударов Израиля по Ирану погибли по меньшей мере 406 человек и 654 получили ранения. Здесь добавили, что правозащитники сверяют сообщения из Ирана с данными, полученными от сети местных источников.

Раненый мужчина на земле после взрыва в центре Тегерана на третий день израильских авиаударов по Ирану, 15 июня 2025 г. AP Photo

В Израиле в результате ударов Ирана погибли с пятницы 13 человек, сообщила канцелярия премьер-министра. В заявлении уточняется, что трое из жертв - дети, речь также идёт о "девяти тяжелораненых, 30 раненых средней степени тяжести и 341 легкораненом".

"Иран заплатит очень высокую цену за преднамеренное убийство мирных жителей, женщин и детей",-заявил глава правительства Израиля во время визита в Бат-Ям, город к югу от Тель-Авива, пострадавший накануне от ракетных обстрелов, в видеообращении, распространенном его офисом.

Армия обороны Израиля нанесла удар по зданию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране, сообщает Iran International. По его данным, под завалами здания оказались глава разведывательной организации КСИР бригадный генерал Мохаммад Каземи и его заместитель. Об их состоянии ничего не известно. Известно, что здание разведки получило серьезные повреждения; на месте ведутся поисково-спасательные работы.

Израильская авиация ударила по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на востоке страны. В ЦАХАЛ отметили, что это самый дальний удар, нанесенный с начала военной операции против Ирана: речь идёт о 2 300 километров от еврейского государства.

Между тем президент США наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова двух американских чиновников.

Израильтяне укрываются на парковке во время тревоги в Тель-Авиве, Израиль, 15 июня 2025 г. AP Photo

Дональд Трамп считает "возможным" вовлечение США в конфликт между Израилем и Ираном. Президент США также заявил, что он "открыт" для того, чтобы президент России сыграл посредническую роль в конфликте, заявил он в интервью ABC News.

Россия объявила в воскресенье, что проводит эвакуацию из Ирана и приостановливает работу своего консульства в Тегеране, поскольку в воскресенье несколько ударов были нанесены здесь по правительственным зданиям. Москва также эвакуировала музыкантов Большого симфонического оркестра Петра Чайковского, сообщает Министерство культуры.

Франция не участвовала "ни в одной оборонительной операции Израиля", потому что "её об этом не просили", заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Нууке, столице Гренландии в воскресенье. Президент Франции отверг предположение Дональда Трампа о Владимире Путине в качестве посредника в конфликте Израиля и Ирана, но высказался за посредничество США.