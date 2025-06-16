Министр обороны Израиля: жители Тегерана "очень скоро" заплатят цену

Число погибших в результате иранского удара по Израилю в понедельник выросло до 8, около 300 человек пострадали и были доставлены в медицинские учреждения, сообщает Times of Israel. Четверо человек были убиты в Петах-Тикве, трое в Хайфе, еще один - в Бней-Браке. Общее число погибших с момента начала боевых действий достигло 24.

Уточняется, что двое из погибших в Петах-Тикве находились в защищенной комнате. До этого все погибшие в момент атаки были вне укрытий.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в ударах по гражданским объектам, "чтобы удержать Армию обороны Израиля от продолжения атак". Он также заявил, что жителям Тегерана "очень скоро" придется заплатить за это цену.

Позже он разъяснил свою позицию в официальном заявлении.

"Я хочу прояснить очевидное: нет намерения причинять физический вред жителям Тегерана, как это делает кровавый диктатор гражданам Израиля. Жители Тегерана будут вынуждены расплачиваться за действия диктатуры и эвакуироваться из своих домов в тех районах, где необходимо будет наносить удары по целям режима и инфраструктуре безопасности в Тегеране", - заявил Кац.

Тегеран заявил, что с начала боевых действий погибли 224 человека. Ранения получили около тысячи трехсот. ЦАХАЛ атакует ядерные и военные иранские объекты. Целями также стали высшие военачальники Исламской Республики.

Сообщается, что в результате израильского удара по зданию разведорганизации Корпуса Стражей, убит Мохаммад Каземи, глава разведки КСИР, двое его заместителей, десятки следователей и сотрудников спецслужб.

В понедельник Армия обороны Израиля заявила, что самолеты ВВС атаковали командные центры сил специального назначения "Аль-Кудс" в Тегеране, полагаясь на точные разведданные. "Аль-Кудс" - подразделение Корпуса стражей исламской революции, которое отправляет бойцов за границу, а также руководит и финансирует иностранные террористические группировки, такие как ливанская "Хезболлах". ЦАХАЛ утверждает, что центры, по которым были нанесены удары, использовались силами "Аль-Кудс" для планирования террористических атак против Израиля.

Тегеран, Иран. 15 июня 2025 г. AP Photo/Morteza Zangene/ISNA

Израиль заявил, что с пятницы Иран выпустил более 270 ракет, 22 из которых проскочили через систему защиты "Железный купол", в результате чего 14 человек погибли и сотни получили ранения.

Мировые лидеры пытаются предотвратить эскалацию

Израиль заявил, что эта атака - самая мощная в истории страны против Ирана - направлена на предотвращение разработки Тегераном ядерного оружия.

Очередной раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана был запланирован на воскресенье в Омане. Однако он был отменен после атак Израиля.

Иран сообщил Катару и Оману, посредникам в его контактах с США и Израилем, что Тегеран "не открыт для переговоров о прекращении огня, пока находится под израильскими ударами".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что во вторник она созовет экстренное совещание министров иностранных дел стран сообщества по видеосвязи.

Израильтяне укрываются на парковке во время ракетной тревоги.Тель-Авив, Израиль 15 июня 2025 г. AP Photo/Baz Ratner

Встреча "предоставит возможность для обмена мнениями, координации дипломатической работы с Тель-Авивом и Тегераном и возможных дальнейших шагов", - заявила в воскресенье канцелярия Каллас.

"Мы продолжим вносить вклад во все дипломатические усилия по снижению напряженности и поиску долгосрочного решения иранской ядерной проблемы, которое может быть достигнуто только путем переговоров", - говорится в сообщении.