Поддерживают ли немецкие ВВС Израиль в атаках на Иран?

Немецкие ВВС поддерживают израильские атаки против Ирана? Именно так предположили несколько пользователей социальных сетей после того, как над Иорданией был замечен "Аэробус" бундесвера.

На сайте Flightradar24, который отображает все траектории полетов различных самолетов, был показан сигнал транспондера самолета Airbus A400M ВВС Германии.

Эта модель Airbus бундесвера может дозаправлять истребители в воздухе. Траектория полета вызывает вопросы и породила предположения о поддержке Германией Израиля в его атаках против Ирана. Мог ли этот самолет заправлять израильские истребители?

Один из пользователей поделился скриншотом сайта мониторинга траектории полета и предположил, что транспондер был включен по ошибке и что немецкие ВВС пытаются скрыть свое участие в атаках Израиля на Иран.

Несколько пользователей поделились этим сообщением, однако правительство Германии не подтвердило эти подозрения.

Спустя некоторое время в воздушном пространстве Иордании также был замечен самолет Королевских ВВС Великобритании. И здесь пользователи социальных сетей заподозрили, что британский самолет мог использоваться для заправки израильских истребителей.

Доклад: Министерство обороны не будет поддерживать Израиль

По словам военного эксперта и журналиста Томаса Вигольда, Федеральное министерство обороны отвергло эти предположения. Согласно докладу, бундесвер не будет оказывать никакой поддержки израильской армии в атаках на Иран.

Германия не участвует в текущей военной кампании израильской армии, заявил Вигольд в своем личном блоге , посвященном оборонной политике. Он считает, что в данном случае речь шла о перегоне самолета с иорданской базы ВВС Аль-Альзрак в Ирак.

Вооруженные силы Германии, среди прочих, размещены в Аль-Азраке с 2015 года для поддержки международной коалиции в борьбе с "Исламским государством" (ИГ). По данным бундесвера, в миссии "Непоколебимая решимость" участвуют 500 солдат.

Хотя ИГ считается побежденным в Ираке, оно по-прежнему представляет серьезную угрозу. Поэтому 17 октября 2024 года миссия была продлена на два года. В операции участвуют несколько десятков стран.