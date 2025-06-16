В США задержали предполагаемого убийцу законодателя Миннесоты

57-летний Вэнс Болтер, подозреваемый в убийстве законодателя штата Миннесота и ее супруга, а также в ранении другого законодателя, был задержан после двух дней поисков, сообщают американские СМИ. Уточняется, что Болтер был пойман в округе Силби. При задержании он подтвердил свою личность, заявил шериф округа Боб Флетчер.

"После неустанной и решительной работы полиции убийца теперь находится под стражей, - говорится в сообщении офиса шерифа округа. - Благодаря самоотверженной работе множества агентств и поддержке общества справедливость стала на один шаг ближе".

Вэнс Болтер при задержании офис шерифа округа

Болтеру предъявлены обвинения в убийстве двух человек и в покушении на убийство еще двух. Его подозревают в убийстве бывшего спикера палаты представителей Миннесоты, законодателя Мелиссы Хортман и ее супруга, а также в ранении сенатора штата Джона Хоффмана и его жены. И Хортман, и Хоффман представляют Демократическую партию.

Трагедия произошла в субботу. Как сообщается, нападавший выдавал себя за офицера полиции. При попытке его задержания в доме Хортман, он открыл огонь по силовикам и скрылся.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил в субботу, что это нападение было актом "целенаправленного политического насилия". Сообщается также, что в машине нападавшего обнаружили внушительный арсенал, включая автомат Калашникова, и список других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих.