Трамп дает Ирану "второй шанс": иранские "ястребы" высказывались смело, теперь "они все мертвы"

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп после пятничной атаки Израиля на иранские ядерные объекты призвал руководство Ирана в своей соцсети Truth Social воспользоваться "вторым шансом" и избежать дальнейшего разрушения.

"Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум в 60 дней, чтобы "заключить сделку". Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что нужно сделать, но они это не сделали. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!"

Трамп призвал руководство Ирана заключить сделку, пока "не стало слишком поздно". "Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире, ... , и что у Израиля ее много, и ее будет еще больше - и они знают, как ее использовать. Некоторые иранские "ястребы" говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Они все уже МЕРТВЫ, и будет только хуже!"

Очередной раунд переговоров Ирана и США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы был запланирован на 15 июня и пока не отменен, заявил в субботу официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.

При этом Багаи назвал эти переговоры после нападения Израиля "бессмысленными". Он заявил, что "невообразимо", чтобы Израиль осуществил эти атаки без одобрения США. "Желание Израиля всегда заключалось в том, чтобы втянуть западные стороны в кризис, и на этот раз, похоже, ему снова удалось сорвать дипломатию", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Белый дом настаивает на том, что Вашингтон не был вовлечен в военную операцию Израиля, хотя американские чиновники на условиях анонимности заявили, что администрация Трампа была заранее осведомлена о планируемых Израилем крупномасштабных атаках на Иран.

Президент США надавил на Иран после встречи со своей командой по национальной безопасности в пятницу, чтобы обсудить дальнейшие шаги после израильских ударов, которые премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать в течение "стольких дней, сколько потребуется", чтобы уничтожить ядерную программу Ирана.