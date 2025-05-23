Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Гарвард против Трампа: суд поддержал университет в борьбе за иностранных студентов

Люди проходят между зданиями, 17 декабря 2024 года, в кампусе Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс.
Люди проходят между зданиями, 17 декабря 2024 года, в кампусе Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс. Авторское право  AP Photo/Steven Senne
Авторское право AP Photo/Steven Senne
By Emma De Ruiter и AP
Опубликовано
Комментарии
Гарвард заявил, что действия правительства США стали местью за неповиновение его политическим требованиям.

Гарвардский университет оспаривает решение администрации Дональда Трампа запретить ему принимать иностранных студентов. Дирекция старейшего и одного из самых престижных университетов страны подала в суд на администрацию Трампа в пятницу - менее чем через 24 часа после того, как Министерство внутренней безопасности объявило о запрете приема иностранных студентов.

Позже, уже в пятницу утром, федеральный судья в Бостоне по просьбе университета оперативно заблокировал выполнение распоряжения федерального правительства.

Судья Эллисон Д. Барроуз издала временный запретительный приказ против федерального постановления, согласившись с тем, что Гарвард доказал, что его выполнение нанесет университету «немедленный и непоправимый ущерб».

В иске, поданном в пятницу в Бостоне, университет Лиги плюща заявил, что действия правительства нарушают Первую поправку и будут иметь "немедленный и разрушительный эффект для Гарварда и более чем 7000 обладателей виз".

Учебное заведение заявило, что оно стало мишенью для нападок за то, что не подчинилось политическим требованиям Белого дома: предоставить данные о студентах, которые принимали участие в массовых пропалестинских протестах и травле еврейских студентов и преподавателей.

С начала второго срока президента США Дональда Трампа американское правительство стремится коренным образом изменить университеты страны.

"Одним росчерком пера правительство пытается стереть с лица земли четверть студенческого состава Гарварда - иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в работу университета и его миссию", - говорится в сообщении Гарварда. "Без своих иностранных студентов Гарвард - не Гарвард".

Университет также подал временный запретительный судебный приказ, чтобы Министерство внутренней безопасности не могло осуществить этот шаг.

Если решение администрации Трампа останется в силе, университет не сможет принимать новых иностранных студентов как минимум в течение двух следующих учебных лет.

Больше всего пострадают такие аспирантуры, как Гарвардская школа Кеннеди, где почти половина учащихся - иностранцы.

В Гарварде заявили, что решение Белого дома, принятое в четверг, сразу же поставит школу в невыгодное положение в конкурентной борьбе за лучших студентов мира. Даже если школа вернет себе возможность принимать студентов, "будущие абитуриенты могут отказаться от подачи заявления, опасаясь дальнейших репрессий со стороны правительства", говорится в иске.

В четверг Министерство внутренней безопасности заявило, что приняло меры против Гарварда, потому что университет создал небезопасную обстановку для еврейских студентов, допустив в кампус "антиамериканских, протеррористических агитаторов".

16 апреля министр национальной безопасности Кристи Ноэм потребовала от Гарварда предоставить информацию об иностранных студентах, которая может свидетельствовать об их причастности к насилию или протестам, что может привести к их депортации.

Ноэм заявила, что Гарвард может вернуть себе право принимать иностранных студентов, если в течение 72 часов предоставит данные об иностранных студентах.

