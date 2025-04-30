Территория антисемитизма и исламофобии: Гарвард обещает исправиться после двух резонансных отчётов

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Более 500 страниц отчётов и неутешительные выводы для самого известного университета Америки. Во вторник рабочая группа Гарварда обнародовала результаты двух параллельных исследований, в которых сообщается о распространённых случаях антисемитизма и исламофобии на территории кампуса.

В частности, как пишет The New York Times, авторы доклада обнаружили, что антисемитизм "проник в образовательный процесс, общественную жизнь, наём некоторых преподавателей и направленность ряда академических программ".

В документе приводится приводится эпизод, когда преподаватель удовлетворил просьбу одного из студентов, который не хотел работать с израильским студентом, поскольку "тот, кто поддерживает борьбу угнетённой группы, не должен быть вынужден работать с человеком, идентифицированным как член группы-угнетателя".

Отдельный отчёт об антиарабских, антимусульманских и антипалестинских предубеждениях выявил "всепроникающий климат нетерпимости" и "глубоко укоренившееся чувство страха среди студентов, преподавателей и персонала".

Некоторые студенты признались, что за ношение арафатки их называли такими словами, как "террорист" и "полотенцеголовый", – сказал один из студентов рабочей группе.

Как отмечается, 92% опрошенных мусульман, входящих в Гарвардское сообщество, заявили, что опасаются высказывать политические взгляды. 51% респондентов-христиан и 61% респондентов-иудеев утверждают, что чувствуют то же самое.

"Гарвард не может – и не будет – мириться с фанатизмом"

Речь не идёт о внешнем аудите: оба расследования были начаты в январе 2024 года по инициативе руководства Гарварда.

"2023-24 учебный год был сплошным разочарованием и болью. Я сожалею о тех моментах, когда нам не удалось оправдать высокие ожидания, которые мы по праву возлагали на наше сообщество", – заявил президент университета Алан Гарбер в письме, сопровождающем публикацию обоих отчётов.

По его словам, теракты ХАМАС на юге Израиля 7 октября 2023 года и последовавшая за ним операция ЦАХАЛ в Газе высвободили "давно копившуюся напряжённость" на кампусе в штате Массачусетс.

"Гарвард не может – и не будет – мириться с фанатизмом", – продолжил Гарбер.

Тем не менее, ректор указал на то, что авторы докладов ставили перед собой задачу "выслушать проблемы", а не проверять конкретные сообщения.

Вашингтон – Бостон: 1:0?

Публикация обоих отчётов, основанных на анкетах и сотнях интервью со студентами и сотрудниками, совпала с небывалой эскалацией в отношениях с центральными властями.

В конце апреля вуз подал федеральный иск против команды Трампа, утверждая, что администрация нарушила его права, заморозив миллиарды долларов финансирования и поставив под угрозу академическую независимость.

Ранее федералы обвинили Гарвард в "сочувствии" к пропалестинским демонстрациям и заявили, что ректорат "не в силах" контролировать антисемитизм на территории кампуса.

Глава Белого дома недавно вновь назвал престижную школу Лиги плюща "антисемитским, крайне левым учебным заведением", "прогрессивным бардаком" и "угрозой демократии".

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В своём обращении ректор также перечислил ряд действий, которые университет должен предпринять для исправления ситуации. The New York Times обращает внимание на то, что список практически полностью совпадает с требованиями другой целевой группы по борьбе с антисемитизмом, на сей раз созданной администрацией Трампа.

Как пишет Гарбер, деканы уже рассматривают "рекомендации по приёму, назначениям, учебным планам, программам ориентации и обучения".

"Глава Гарвардского еврейского альянса выпускников (HJAA) заявила, что ценит то, что университет назвал "академически несостоятельными" идеи, которые лежат в основе антисемитских взглядов, например концепцию поселенческого колониализма".

В середине апреля в Вашингтоне потребовали от Гарварда провести:

масштабные реформы в руководстве и деятельности университета,

изменения в политике приёма студентов и набора преподавателей,

проверки на предмет "разнообразия точек зрения" на каждом факультете, в каждой области или учебном подразделении,

а также аудит программ инклюзивности.

Как стало известно в понедельник 28 апреля, Гарвард решил переименовать своё "Управление по вопросам равноправия, многообразия, инклюзивности и принадлежности" в управление "внеурочной жизни на кампусе".