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Территория антисемитизма и исламофобии: Гарвард обещает исправиться после двух резонансных отчётов

Пропалестинский палаточный городок на территории Гарвардского университета, 25 апреля 2024 года.
Пропалестинский палаточный городок на территории Гарвардского университета, 25 апреля 2024 года. Авторское право AP Photo/Ben Curtis, file
Авторское право AP Photo/Ben Curtis, file
By Alexander Kazakevich и The New York Times
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Престижному университету, похоже, придётся пойти на уступки администрации Трампа. После публикации разгромных внутренних докладов о дискриминации, ректорат заявил, что пересмотрит правила, касающиеся набора студентов, назначений и учебных планов, а также будут следить за плюрализмом в своих стенах.

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Более 500 страниц отчётов и неутешительные выводы для самого известного университета Америки. Во вторник рабочая группа Гарварда обнародовала результаты двух параллельных исследований, в которых сообщается о распространённых случаях антисемитизма и исламофобии на территории кампуса.

В частности, как пишет The New York Times, авторы доклада обнаружили, что антисемитизм "проник в образовательный процесс, общественную жизнь, наём некоторых преподавателей и направленность ряда академических программ".

В документе приводится приводится эпизод, когда преподаватель удовлетворил просьбу одного из студентов, который не хотел работать с израильским студентом, поскольку "тот, кто поддерживает борьбу угнетённой группы, не должен быть вынужден работать с человеком, идентифицированным как член группы-угнетателя".

Отдельный отчёт об антиарабских, антимусульманских и антипалестинских предубеждениях выявил "всепроникающий климат нетерпимости" и "глубоко укоренившееся чувство страха среди студентов, преподавателей и персонала".

Некоторые студенты признались, что за ношение арафатки их называли такими словами, как "террорист" и "полотенцеголовый", – сказал один из студентов рабочей группе.

Как отмечается, 92% опрошенных мусульман, входящих в Гарвардское сообщество, заявили, что опасаются высказывать политические взгляды. 51% респондентов-христиан и 61% респондентов-иудеев утверждают, что чувствуют то же самое.

"Гарвард не может – и не будет – мириться с фанатизмом"

Речь не идёт о внешнем аудите: оба расследования были начаты в январе 2024 года по инициативе руководства Гарварда.

"2023-24 учебный год был сплошным разочарованием и болью. Я сожалею о тех моментах, когда нам не удалось оправдать высокие ожидания, которые мы по праву возлагали на наше сообщество", – заявил президент университета Алан Гарбер в письме, сопровождающем публикацию обоих отчётов.

По его словам, теракты ХАМАС на юге Израиля 7 октября 2023 года и последовавшая за ним операция ЦАХАЛ в Газе высвободили "давно копившуюся напряжённость" на кампусе в штате Массачусетс.

"Гарвард не может – и не будет – мириться с фанатизмом", – продолжил Гарбер.

Тем не менее, ректор указал на то, что авторы докладов ставили перед собой задачу "выслушать проблемы", а не проверять конкретные сообщения.

Вашингтон Бостон: 1:0?

Публикация обоих отчётов, основанных на анкетах и сотнях интервью со студентами и сотрудниками, совпала с небывалой эскалацией в отношениях с центральными властями.

В конце апреля вуз подал федеральный иск против команды Трампа, утверждая, что администрация нарушила его права, заморозив миллиарды долларов финансирования и поставив под угрозу академическую независимость.

Ранее федералы обвинили Гарвард в "сочувствии" к пропалестинским демонстрациям и заявили, что ректорат "не в силах" контролировать антисемитизм на территории кампуса.

Глава Белого дома недавно вновь назвал престижную школу Лиги плюща "антисемитским, крайне левым учебным заведением", "прогрессивным бардаком" и "угрозой демократии".

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В своём обращении ректор также перечислил ряд действий, которые университет должен предпринять для исправления ситуации. The New York Times обращает внимание на то, что список практически полностью совпадает с требованиями другой целевой группы по борьбе с антисемитизмом, на сей раз созданной администрацией Трампа.

Как пишет Гарбер, деканы уже рассматривают "рекомендации по приёму, назначениям, учебным планам, программам ориентации и обучения".

"Глава Гарвардского еврейского альянса выпускников (HJAA) заявила, что ценит то, что университет назвал "академически несостоятельными" идеи, которые лежат в основе антисемитских взглядов, например концепцию поселенческого колониализма".

В середине апреля в Вашингтоне потребовали от Гарварда провести:

  • масштабные реформы в руководстве и деятельности университета,
  • изменения в политике приёма студентов и набора преподавателей,
  • проверки на предмет "разнообразия точек зрения" на каждом факультете, в каждой области или учебном подразделении,
  • а также аудит программ инклюзивности.

Как стало известно в понедельник 28 апреля, Гарвард решил переименовать своё "Управление по вопросам равноправия, многообразия, инклюзивности и принадлежности" в управление "внеурочной жизни на кампусе".

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