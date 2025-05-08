Резкий рост антисемитизма в годовщину окончания войны

By Euronews

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К годовщине окончания Второй мировой войны в Германии и других странах отмечают резкий рост антисемитизма. Антидиффамационная лига опубликовала отчёт, в котором говорится о всплеске насилия в семи странах, где проживают крупнейшие еврейские общины за пределами Израиля. Представители организации утверждают, что евреям часто приходится скрывать свою личность и свои символы.

Марина Розенберг, председатель Антидиффамационной лиги:

«Число антисемитских инцидентов резко возросло во всех странах. И это началось в день 7 октября, когда началась война в Газе, когда Израиль предпринял меры против ХАМАС. Всё началось с демонстраций, продолжилось преследованиями и вандализмом, и сегодня мы наблюдаем жестокие нападения на евреев по всему миру».

Доклад отмечает, что в Германии число антисемитских инцидентов с 2021-го годо выросло на 75%, в Великобритании — на 82%, во Франции — на 185%. В семи странах значительно возросло число нападений на еврейские школы, синагоги и предприятия, а также на отдельных лиц. В некоторых случаях - рост более чем в два раза.

Марина Розенберг, председатель Антидиффамационной лиги:

«Угроза антисемитизма направлена не только против евреев. Она направлена против всего общества. И она идёт вразрез с любыми демократическими ценностями, в которые верят наши либеральные общества. Мы всегда говорили, что антисемитизм — это канарейка в шахте: то, что начинается с евреев, никогда ими не заканчивается. И это хорошо знают здесь, в Германии, в Европе и во всём мире».

В некоторых странах за последние 18 месяцев антисемитских нападений произошло больше, чем за последние 18 лет. Правозащитники предупреждают, что антисемитизм — знаковое явление, и в следующий раз целью нападений могут стать другие группы меньшинств.

Марина Розенберг, международный президент АДЛ: «Мы видим, что антисемитизм становится нормой во всём политическом спектре. Это проблема не только ультраправых или крайне левых, исламистов или джихадистов — это происходит повсюду. И поэтому не только в Германии, но и во всём мире требуется внимание всего общества».