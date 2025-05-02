Макрон пытается повлиять на выбор нового понтифика?

Встречи французского президента с кардиналами и высокопоставленными представителями католической церкви в дни прощания с папой Франциском в Ватикане вызвали переполох в Италии. Появились предположения, что Эммануэль Макрон пытается повлиять на выбор следующего понтифика в стиле Борджиа.

Итальянская пресса окрестила "интервенционизмом современного "Короля-солнце" встречи Макрона во французском посольстве в Риме с четырьмя соотечественниками, которые будут присутствовать на конклаве: архиепископом Марселя Жан-Марком Авелином, епископом Аяччо Франсуа Бустильо, апостольским нунцием в США Кристофом Пьером и почетным архиепископом Лиона Филиппом Барбареном.

Двое из них - Авелин и Бустильо - полноправные кардиналы и считаются претендентами на пост следующего понтифика.

Перед встречей в посольстве Макрон якобы разделил трапезу в известном римском ресторане с Андреа Риккарди, основателем Общины Святого Эгидия, влиятельной церковной организации, известной своей благотворительной деятельностью и миротворческими миссиями за рубежом.

Этого было достаточно, чтобы итальянская пресса пришла к выводу, что лидер Францииорганизует собственный предконклав, намереваясь добиться победы своего фаворита, по всей видимости, французского.

Однако Риккарди, который, как считается, имеет влияние на многих кардиналов как один из самых хорошо связанных людей в Церкви, а также неравнодушен к Франции, где он учился, отверг эти слухи в четверг, заявив итальянской газете Il Foglio, что предполагаемый заговор Макрона и Сант-Эгидио - это "идиотизм".

По его словам, они с Макроном ели "феттуччине, а не эскарго", то есть история о том, как "эти двое заговорщиков" преломляли хлеб, по большому счету, раздута.

Президенты Франции, Финляндии и США на похоронах понтифика в Ватикане, 26 апреля 2025 года AP

Кроме того, шансы кардиналов Авелина и Бустильо быть избранными следующим понтификом, по мнению экспертов, невелики.

Авелину не хватает итальянского языка - рабочего языка Святого Престола, а Бустильо, свободно говорящий по-итальянски благодаря своим корсиканским корням, может быть слишком молод в свои 56 лет, поскольку церковь опасается затяжного понтификата.

Французы не становились понтификами с XIV века. Последним папой из этой страны был Григорий XI, умерший в 1378 году.

Между тем смерть Франциска и предстоящий конклав, назначенный на следующую среду, заинтересовали многих мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа.

Во вторник Трамп предложил свою кандидатуру, заявив, что "хотел бы стать папой", и пошутил, что он был бы "выбором номер один".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал предложение Трампа в соцсети Х, отметив, что Трамп "будет темной лошадкой", и попросил конклав и верующих "непредвзято отнестись" к такой возможности.

"У первого сочетания папы и президента США есть много плюсов. Следите за белым дымом... Трамп MMXXVIII", - написал Грэм в Х.