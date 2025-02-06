"Жить одним чудом": рассказ жителя Газы, вернувшегося на север

РЕКЛАМА

За три недели с момента прекращения огня между Израилем и группировкой ХАМАС более полумиллиона палестинцев смогли вернуться на север Газы.

15 месяцев скитаний 22-летнего Мухаммеда и его семьи увенчались долгой дорогой до дома. Они проделали путь пешком, как и многие другие жители анклава.

Несмотря на ограниченный доступ к Интернету и электричеству, журналист Euronews поговорил с Мухаммедом о том, как изменилась его жизнь по возвращении домой.

"Мы отправились примерно в семь утра. Путь предстоял чрезвычайно трудный. На нём не было ни воды, ни еды. Мы шли по дороге из центра анклава на север около 5-6 часов, и всё это пешком. Никакого транспорта не было. Нам было очень, очень, очень трудно идти с юга на север", - вспоминает он.

Мухаммед и его родные преодолели 20 километров пути из Дейр-эль-Балаха в центральной части Газы. Но когда прибыли на место, то обнаружили, что дом, на который семья зарабатывала долгие годы, почти полностью разрушен.

"Половина дома, в котором я нахожусь, стоит, половина - исчезла. В любой момент, не дай бог, он может рухнуть. Мы живём чудом и рискуем всем, рискуем собой, семьёй, детьми моих сестёр, просто чтобы укрыться от зимней непогоды".

Наш собеседник рассказывает, что с начала войны его семья четыре раза переезжала с места на место, живя во временных палатках, которые практически не защищали от холода и дождя.

Они покинули дом через несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Боевики убили около 1200 человек, в основном израильтян, больше 250 - взяли в заложники, часть из которых до сих пор находятся в плену.

"7 октября мы проснулись в шесть утра от звука ракетных ударов, огромного количества ударов. Мы не знали, что происходит. Мы ждали до девяти утра, пока не поняли, что ХАМАС зашёл на израильские земли, и Израиль начал полномасштабную войну в секторе Газа", - вспоминает он.

В условиях интенсивных израильских бомбардировок Мухаммед и его родные сначала бежали в Дейр-эль-Балах, затем в Хан-Юнис и, в конце концов, в Рафах, прежде чем снова оказаться в Дейр-эль-Балахе, где они пробыли почти год.

Они вернулись домой, чтобы снова иметь крышу над головой, но теперь боятся, что та может обрушиться на них в любой момент. "Если бы я мог найти другой дом, чтобы переночевать, я бы это сделал, но это невозможно", - сетует палестинец.

ООН: восстановление Газы займёт сотни лет

Израильские бомбардировки и наземная операция ЦАХАЛ превратили целые кварталы в пустоши. Особенно пострадал север анклава, где и живёт наш собеседник.

Опираясь на спутниковые данные, ООН подсчитала в прошлом месяце, что 69% сооружений в Газе были повреждены или разрушены, в том числе более 245 000 домов. По оценкам Всемирного банка, только за первые четыре месяца войны ущерб составил 18,5 миллиардов долларов.

В докладе ЮНКТАД (подразделения ООН по вопросам торговли и развития) говорится, что экономике Сектора потребуется 350 лет, чтобы восстановиться до довоенного уровня, если израильская блокада, введённая в 2007 году (когда ХАМАС пришёл к власти), сохранится.

Проблема доступа в разрушенные районы

Гуманитарные организации увеличили своё присутствие на севере. За последние две недели Всемирная продовольственная программа (ВПП) доставила более 10 миллионов тонн продовольствия в Сектор, охватив примерно миллион человек.

Но местная инфраструктура разрушена, и до некоторых районов попросту невозможно добраться. Это означает, что тысячи людей по-прежнему не имеют доступа к предметам первой необходимости.

Получить медицинскую помощь, достать продукты питания, воду, лекарства, стало ещё труднее, подтверждает Мухаммед.

По его словам, дорога до места, где он может взять воду, занимает полчаса. Обратно приходится идти уже нагруженным тяжёлыми бутылками.

"Раньше мы ходили за водой очень далеко - за водой для питья и душа. А после заключения соглашения о прекращении огня условия стали ещё хуже. Теперь я прохожу километры только для того, чтобы набрать питьевой воды. Помощи нет, через международные гуманитарные организации она не поступает", - поясняет герой нашего сюжета.

Несмотря на ужасные условия, Мухаммед, как и многие другие палестинцы, говорит, что не намерен покидать свой дом. "Те, кто покидают родные края, страдают невыразимо. Мы не уедем из нашей страны, не сбежим из неё", - заключает он.