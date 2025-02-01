ХАМАС освободил троих заложников, Израиль выпускает из тюрем более 180 палестинцев

By Euronews

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ХАМАС освободил еще трех заложников в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Обмен происходил в двух разных местах: представителям Международного Красного Креста передали 35-летнего израильтянина Ярдена Бибаса, 54-летнего Офера Кальдерона, также имеющего французское гражданство, и 65-летнего Кита Сигела с американо-израильским гражданством.

Все они затем были переданы израильским военным для встречи со своими семьями после 484 дней плена.

После передачи трех заложников Израиль начинает процесс освобождения 183 палестинских заключенных.

Жена Ярдена Бибаса Шири и сыновья 5-летний Ариэль и 2-летний Кфир все еще удерживаются в заложниках в Газе, и Израиль заявляет, что у него есть «серьезные опасения» за их судьбу.

Еще в ноябре 2023 года ХАМАС заявлял, что мать с детьми погибла в результате израильских бомбардировок, не предоставив при этом доказательств.

Кит Сигел, гражданин США и Израиля, родом из Северной Каролины, был взят в плен вместе со своей женой Авивой из кибуца Кфар-Аза во время вторжения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Авива была освобождена во время предыдущего прекращения огня в ноябре 2023 года.

Офер Кальдерон был похищен ХАМАС из кибуца Нир-Оз 7 октября вместе с дочерью Шахар и сыном Эрезом. Дети были освобождены в ноябре 2023 года во время временного прекращения огня.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Первый этап предусматривает освобождение 33 заложников и сотен палестинских заключенных из израильских тюрем. К данному моменту освобождены 18 заложников, в основном женщин.

В рамках второго этапа соглашения ХАМАС должен отпустить всех оставшихся заложников, а Израиль обязан полностью вывести свои войска из Газы. На третьем этапе предполагается обмен телами погибших.