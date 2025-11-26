Видео. Уроки музыки приносят детям из Газы спокойствие

Газа стала местом, где Ахмед Абу Амша собирает детей в палаточном лагере в Дейр-эль-Балах и учит их играть простые мелодии. Он раскладывает гитары, скрипки и небольшие барабаны, затем разучивает с ними несколько нот, пока группа не находит ритм.

Задумка в том, чтобы заменить шум войны чем-то, что они выбирают сами. Сейчас он обучает около 60 детей. Многие приходят застенчивыми, а затем остаются на несколько часов, потому что музыка дает им передышку от напряженной обстановки вокруг.

С октября 2023 года Абу Амша много раз переезжал, но каждая остановка превращается в небольшой класс. Куда бы он ни отправлялся, дети идут следом с одолженными инструментами и поют рядом с ним.