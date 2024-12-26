Эксперты: экипаж разбившегося самолёта "Азербайджанских авиалиний"- герои

РЕКЛАМА

По мере того, как выясняются подробности последних минут рейса 8432 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", разбившегося в среду в Актау, всё больше экспертов называют экипаж самолета "героями". По их мнению, роль пилотов и бортпроводников, которые до последнего делали всё возможное для спасения пассажиров, несомненна.

Авиакомпания опубликовала в четверг имена пяти членов экипажа: это пилоты Кшнякин Игорь и Кальянинов Александр, старший бортпроводник Алиева Хокума, бортпроводники Асадов Зульфугар и Рахимли Айдан.

По данным "Азербайджанских авиалиний", на борту самолета Embraer 190 находились 37 граждан Азербайджана, шестеро граждан Казахстана, трое граждан Кыргызстана и 16 граждан России.

При совершении пилотами экстренной посадки под Актау, 29 пассажиров выжили, 38 погибли.

В четверг источники в правительстве Азербайджана подтвердили Euronews, что причиной крушения стала российская ракета класса "земля-воздух".

Позже агентство Reuters уточнило, что лайнер был сбит российским зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С», а его связь "была парализована" системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному.

Правительственные источники сообщили Euronews, что повреждённому самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, приказав лететь через Каспийское море в сторону Казахстана.

Согласно полученным данным, навигационные системы GPS самолета были заблокированы на всем пути полета над морем.

Капитан Кшнякин, первый офицер Кальянинов и старший бортпроводник Алиева погибли при аварийной посадке, в то время как два других бортпроводника, Асадов и Рахимли, выжили и проходят лечение в больнице.

По данным "24KZ", 25-летняя Айдан Рахимли находится в Мангистауской областной больнице. Она в шоковом состоянии, с ней работают психологи. Её коллега Зульфугар Асадов получил травмы головы, спины, ног и рук и тоже находится под наблюдением врачей.

Семья погибшей в катастрофе старшей бортпроводницы Хокумы Алиевой рассказала СМИ, что та "побывала во многих странах и всегда говорила нам, чтобы мы гордились ею".

Голос Алиевой можно услышать на леденящем душу видео, снятом пассажиром в середине полета, где слышно, как она пытается успокоить пассажиров в салоне.

Ее семья сообщила агентству APA, что Алиева работала в "Азербайджанских авиалиниях" с 2016 года, была "жизнерадостным человеком" и изучала право до того, как решила стать стюардессой.

Замечательное летное мастерство

Игорь Кшнякин имел летный опыт более 15 000 часов, из них 11 200 часов в качестве капитана экипажа, согласно информации "Азербайджанских авиалиний".

По мнению экспертов, он и первый офицер Кальянинов проявили удивительное мастерство пилотирования, сумев переправить подбитый самолет через Каспийское море и совершить аварийную посадку всего в 3 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау.

На основании видеозаписей с места крушения и обломков самолета, авиационные эксперты пришли к выводу, что левый горизонтальный стабилизатор Embraer 190 был, по всей видимости, пробит осколками и что самолет лишился большинства гидравлических систем, включая рулевое управление.

На видеозаписях, проанализированных специалистами, видно, что пилоты были вынуждены изменять скорость самолета: снижаться, чтобы набрать её, и подниматься, чтобы снизить. Попытки управлять самолетом таким образом привели к так называемому фугоидному колебанию.

У пилотов не было возможности совершить мягкую посадку, они были вынуждены садиться в аварийном режиме.

В "Азербайджанских авиалиниях" сообщили, что последний полный технический осмотр самолета был проведен в октябре прошлого года.

По данным авиакомпании, самолет Embraer 190, зарегистрированный как 4K-AZ65 и произведенный в 2013 году, до катастрофы совершил в общей сложности 9 949 посадок и наработал до 15 257 летных часов.