В Азербайджане, Казахстане, России и Киргизии скорбят по жертвам авиакатастрофы в Актау

By Euronews

Сразу в трех странах (Азербайджане, Казахстане и России) возбуждены уголовные дела в связи с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines в Актау.

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В Азербайджане сегодня день траура по погибшим в результате катастрофы пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 38 человек. На борту находились - 67.

Двадцать пятого декабря самолет направлялся из Баку в Грозный, и совершил аварийную посадку в казахстанском Актау.

Официально причины аварии пока не назывались. Среди неофициальных версий, в частности звучащих из России, столкновение самолета со стаей птиц. Однако в СМИ и соцсетях циркулируют предположения о том, что самолет был случайно сбит российскими ПВО, отражавшими налет дронов на Чечню.

Власти Азербайджана возбудили уголовное дело в связи катастрофой.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: "Причины крушения нам пока неизвестны. Существуют различные версии, но я считаю, что обсуждать их пока преждевременно. Это дело должно быть тщательно расследовано. Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, и, естественно, общественность Азербайджана будут регулярно информировать как о результатах работы комиссии, так и о ходе расследования уголовного дела".

Чудом в катастрофе выжили 29 пассажиров. Они находятся в медицинских учреждениях. Психологическая помощь, как сообщил представитель Azerbaijan Airlines, оказывается семьям погибших.

Обломки потерпевшего крушение самолета. Актау, Казахстан. 25.12.2024 AP/The Administration of Mangystau Region

Фарид Хусейнов, пресс-служба Azerbaijan Airlines: "Для членов семей пассажиров, находившихся на борту, открыта горячая линия, о чем проинформирована общественность. Психологическая поддержка будет оказана членам семей всех пассажиров, независимо от национальности, а также пострадавшим пассажирам".

Расследование авиационной катастрофы Баку ведет в сотрудничестве с прокуратурой Казахстана. В целом уголовные дела возбудили три страны Азербайджан, Казахстан и Россия. На борту потерпевшего крушение самолета находилось 16 россиян.