Что может подсказать Европа в преддверии президентских выборов в США?

By Boyd Wagner

В 2024 году европейские выборы продемонстрировали недовольство избирателей и смещение в сторону антиистеблишментных партий - тенденция, которая может повлиять на выборы в США.

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2024-ый называют годом выборов. В этом году в демократических странах по всему Западу проголосовали миллионы избирателей.

Австрия, Бельгия, Хорватия, Франция, Литва и Португалия определили составы новых паламентов в ходе плановых или внеочередных всеобщих выборов. Румыния и Болгария должны провести выборы в законодательные органы до конца года.

В Великобритании лейбористы разгромили давно правящую партию тори в июле на парламентских выборах. В Словакии, Румынии и Литве были избраны президенты. Также прошли бесчисленные местные и региональные выборы - от Германии и Италии до Ирландии и Испании.

А в июне десятки миллионов жителей ЕС обновили Европарламент в Брюсселе.

В следующем месяце в Соединенных Штатах, старейшей в мире непрерывной демократии, пройдут решающие выборы, в ходе которых будут избраны президент, Конгресс и одна треть Сената.

Поскольку это событие привлекают внимание политиков, партий и избирателей как в Европе, так и в Америке, Euronews задается вопросом: Что могут сказать нам многочисленные выборы в Европе в 2024 году о предстоящем голосовании в Соединенных Штатах?

Перемены в избирательном бюллетене

Истеблишмент против антиистеблишмента. Будущее против прошлого. Перемены против стабильности. От Европы до Америки эти темы были центральными компонентами предвыборных сообщений, особенно для претендентов.

В Европе многие действующие партии и лидеры боролись с недовольством избирателей. Это недовольство и неодобрение ключевых политических лидеров проявилось во многих голосованиях этого года.

В Германии Олаф Шольц и "светофорная" коалиция неоднократно подвергались критике на выборах 2024 года. На июньском голосовании в ЕС "зеленые" и СДПГ Шольца потеряли евродепутатов, в то время как аутсайдерские популистские партии, как леворадикальные (BSW), так и крайне правые (AfD), получили огромный всплеск поддержки, в основном вызванный сильным недовольством правящей коалицией.

Этой осенью тенденция продолжилась и в Германии. На различных региональных выборах, особенно на востоке Германии, многие избиратели отвергли опасения по поводу угрозы демократии в пользу перемен, а AfD и BSW добились значительных успехов в ряде земельных голосований.

Сам Шольц стал жертвой масштабного падения рейтинга одобрения: менее 20 % немецких избирателей положительно оценивают его руководство правительством.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на дебатах в немецком парламенте Бундестаге в Берлине, 11 сентября 2024 г. AP Photo/Markus Schreiber

Во Франции огромный успех крайне правого Национального объединения в сочетании с плохими результатами центристских либералов Макрона на июньском голосовании в Европе привели к тому, что французский президент объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.

Хотя итоги июльского голосования во Франции сыграли на руку Макрону, рассчитывавшему на краткосрочный результат, поддержка Народного объединения выросла до 37 %. Еще четверть голосов французских избирателей ушла от либералов Макрона к левосоциалистическому Новому народному фронту.

Как и в случае с Шольцем, недовольство руководством и правительством Макрона сыграло значительную роль в таком повороте судьбы некогда доминировавшей коалиции, а также в росте числа партий, находящихся как слева, так и справа от либеральных союзников президента.

По состоянию на сентябрь показатели популярности Макрона составляли всего 30 %. Недовольство французским лидером выросло более чем до 67 %.

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В Лондоне лейбористы разгромили консерваторов после более чем десятилетнего пребывания у власти. Доверие к лейбористам остается низким среди британской общественности, но этот сдвиг подчеркивает огромное недовольство избирателей тори.

В Испании и Португалии противники правоцентристов одержали верх над своими конкурентами. Демократический альянс Португалии, возглавляемый PSD, обошел социалистов на внеочередных выборах в марте, после того как в результате коррупционного скандала было распущено правительство под руководством социалистов.

Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) во главе с Педро Санчесом проиграла в напряженной борьбе Народной партии на выборах в ЕС, что подчеркнуло недовольство правлением премьера. По данным мартовского общеевропейского опроса Euronews-Ipsos, Санчес получил 54 % негативного мнения среди испанских избирателей.

Рост антиистеблишмента

Речь идет не только о Национальном объединении Франции, BSW или AfD Германии. По всей Европе несколько нетрадиционных партий отметили сильный рост поддержки в 2024 году.

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Португальская ультраправая партия Chega стала третьей по величине партией в Лиссабоне после мартовских выборов, набрав почти 20 % голосов.

В Испании появилась новая ультраправая партия SALF, которой удалось неожиданно получить 3 из 61 места в Европарламенте.

Митинг в Будпеште, на котором Петер Мадьяр, соперник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обращается к своим сторонникам, 8 июня 2024 г. AP Photo/Denes Erdos

В Венгрии новая популистская правая партия во главе с Петером Мадьяром поглотила голоса исторически левой оппозиции и бросила новый вызов партии ФИДЕС (Fidesz) премьер-министра Виктора Орбана.

Среди крупнейших европейских стран только польская "Гражданская платформа", лево-правая коалиция CNR в Румынии и крайне правые "Братья Италии" в Италии представляют партии, возглавляющие правительство, которые опередили оппозиционные силы в голосовании 2024 года.

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Проблемы и мотивы избирателей в разных регионах Европы различны, но один ключевой фактор остается очевидным: избиратели по всему континенту требуют перемен от своих лидеров.

Тенденция сохраняется в Вашингтоне?

Поскольку перемены - это тенденция западных демократий, у Камалы Харрис и американских демократов есть повод для беспокойства.

Согласно средним моделям опросов, построенным вашингтонским агентством Real Clear Politics, 61 % американских избирателей считают, что страна движется в неправильном направлении, в то время как лишь 28 % американцев уверены, что страна движется в правильном направлении.

Показатели одобрения президента Джо Байдена также вызывают беспокойство у демократов. Согласно рейтингу RCP, Байдена одобряют всего 41 % избирателей, в то время как не одобряют 56 %.

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На данный момент Трамп (44,2%), Обама (49,7%) и Буш (50,5%) воспринимались более позитивно, чем Байден. Из них только Трамп проиграл свое переизбрание.

Американские избиратели улавливают связь между Байденом и неправильным направлением развития страны. В недавно опубликованном октябрьском общенациональном опросе, проведенном NBC News, только 25 % избирателей считают, что политика Байдена помогает американским семьям. Напротив, 45 % считают, что политика Байдена оказывает негативное влияние и вредит их семьям.

Будучи действующим вице-президентом, Харрис и ее помощники понимают, как эти негативные оценки могут повлиять на ее кампанию, и работают сверхурочно, пытаясь переломить ситуацию.

В преддверии дебатов 10 сентября кампания Харрис выдвинула лозунг, ориентированный на будущее, подчеркнув, что Америка "не должна идти назад".

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Президентские дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис в Лас-Вегасе, 10 сентября 2024 г. AP Photo/John Locher

Во время сентябрьских дебатов между Трампом и Харрис, в которых, по мнению многих экспертов, победила Харрис, вице-президент проделал огромную работу, заставив бывшего президента перейти в оборону.

Во многих случаях Трамп выглядел как действующий президент, вынужденный защищать свой послужной список четырехлетней давности. Трампу не удалось убедительно донести до избирателей мысль о том, что именно Харрис была у власти вместе с Байденом на протяжении последних четырех лет.

В сентябре многие опросы показали, что идея Харрис сработала. Сентябрьский опрос NBC News показал, что Харрис имеет 9-очковое преимущество над Трампом в "Представлении перемен". Эти цифры соответствовали самому большому отрыву Харрис за весь предвыборный цикл.

После дебатов кампания Трампа и республиканцев приложила немало усилий, и, соголасно октябрьскому опросу NBC, эти усилия, возможно, приносят свои плоды. Теперь Харрис имеет всего лишь пятибалльное преимущество перед Трампом в категории "Представляя перемены".

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Как и в Европе, американские избиратели все больше недовольны Вашингтоном по целому ряду вопросов, от стоимости жизни и иммиграции до абортов и демократических норм.

Хотя многие из этих вопросов побуждают избирателей прийти на избирательные участки в ноябре этого года, всеобъемлющий нарратив "перемен" оказывает в этом избирательном цикле чрезмерное влияние. Победителем, скорее всего, станет кандидат, который, по мнению избирателей, наиболее сильно олицетворяет реальные перемены, вселяя надежду на лучшее будущее.

Если выборы в Европе в 2024 году послужат ориентиром для следующего голосования в Америке, то сторона, которая сможет убедить избирателей в том, что именно она представляет перемены, может стать решающим фактором в ноябре.

В то время как Трамп в настоящее время является аутсайдером и претендентом, Харрис и ее команда сделали все возможное, чтобы вице-президент выглядел кандидатом перемен. Однако за три долгих недели, оставшиеся до конца избирательного цикла, в условиях постоянно обостряющейся гонки, мантию перемен может получить любой из кандидатов - как и Белый дом.

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Это первая часть двухсерийного цикла, в котором Euronews исследует сходства между выборами 2024 года в Европе и Америке. Во второй части мы рассмотрим изменения в демографических тенденциях и конкретные вопросы, которые мотивировали европейских избирателей в 2024 году, чтобы увидеть, как эти тенденции соотносятся с выборами в США в ноябре.