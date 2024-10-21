Выборы в США: победителя опять определит Пенсильвания?

До президентских выборов в США осталось чуть больше двух недель, и оба кандидата на высший пост – Камала Харрис и Дональд Трамп – ведут напряжённую борьбу за т. н. колеблющиеся штаты.

Кандидат от республиканцев продолжает свой автобусный тур по Пенсильвании, где он уже успел провести митинг и даже поработать в одном из местных ресторанов "Макдоналдс".

После выступлений в Детройте и Атланте в окружении звёзд вице-президент Харрис также прибыла в Пенсильванию.

Этот штат с его 19 голосами выборщиков будет решающим для победы 5 ноября.

"Пенсильвания – штат, который обеспечил победу Трампу в 2016 году и Байдену в 2020 году. Здесь много белых избирателей из рабочего класса. Здесь есть крупные городские центры и сельские общины. Так что Пенсильвания во многом служит микрокосмом всей страны", – считает Бервуд Йост, директор по опросам Колледжа Франклина и Маршалла.

Свой 60-й день рождения Камала Харрис отметила в штате Джорджия.

В ходе двух последних президентских гонок результат в 13-миллионной Пенсильвании определился с перевесом всего в десятки тысяч голосов.

Вот что говорят избиратели:

– Кажется, что кандидаты идут примерно вровень. Половина моих друзей голосуют за Камалу, а другая половина – за Трампа. Это говорит о том, что здесь идёт довольно плотная борьба.

– Пенсильвания – настолько непредсказуемый штат, что в день выборов буквально всё будет зависеть от того, будет ли дождь или солнце. Чьи сторонники обойдут больше домов, кто проявит большее рвение и придёт поддержать своего кандидата на участок?

Избиратели в США придут на избирательные участки 5 ноября, чтобы выбрать следующего президента. Поскольку опросы показывают, что в этом штате вновь наблюдается равное соотношение голосов, именно этот штат может стать решающим на выборах.

Согласно опросам, Трамп и Харрис имеют примерно равные шансы на победу. Исход гонки за Белый дом решится в семи колеблющихся штатах.