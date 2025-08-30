Трамп наказывает своих политических врагов?

В последние недели президентской кампании в США 2024 года у тогдашнего кандидата Дональда Трампа было особое послание для избирателей: обещание мести и возмездия.

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На митингах по всей стране Трамп поклялся искоренить "врага изнутри" и заявил, что даже будет использовать вооруженные силы, чтобы преследовать своих политических противников, мнимых или реальных.

По его словам: "Тех, кто занимается недобросовестным поведением, будут искать, ловить и преследовать в судебном порядке на уровне, к сожалению, невиданном для нашей страны".

Похоже, Трамп, который начал свой второй срок в качестве единственного осужденного преступника, когда-либо занимавшего Белый дом (после обвинений в мошенничестве, связанных с выплатой денег порнозвезде), считает, что пришло время наказывать "недобросовестное поведение".

И в первую очередь это касается тех, кто публично перечил Трампу - в США и, возможно, в Европе.

"Мы, безусловно, наблюдаем такую интенсивность возмездия со стороны Трампа, которой не было раньше", - сказала Euronews Судха Дэвид-Уилп, старший научный сотрудник и вице-президент Немецкого фонда Маршалла, глобального аналитического центра.

"И это после чистки федерального правительства и вооруженных сил от предполагаемых врагов, после нападок на университеты, СМИ, культурные учреждения и даже спортивные команды".

"Вопрос в том, насколько сильно система США сможет прогнуться под Трампа", - добавила Дэвид-Уилп.

На прошлой неделе ФБР провело обыск в доме и офисе бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона - очевидно, в рамках уголовного расследования по факту возможного неправомерного использования секретной информации.

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон AP Photo

Болтон часто выступал с критикой Трампа после увольнения в 2019 году и боролся с первой администрацией Трампа из-за взрывных мемуаров, которые он написал о своем пребывании в Белом доме. Книга, публикацию которой Трамп пытался остановить.

Болтон, который в течение двух лет занимал пост посла США в ООН в администрации Джорджа Буша-младшего, не выглядел запуганным. Всего через несколько дней после рейда он выступил с уничтожающей оценкой политики Трампа в отношении Украины.

"Развалившись в неразберихе, спешке и отсутствии какой-либо видимой встречи умов между Украиной, Россией, несколькими европейскими странами и Америкой, переговоры Трампа, возможно, находятся в последних муках, как и его кампания за Нобелевскую премию мира", - написал Болтон в статье, опубликованной в консервативном новостном журнале Washington Examiner.

Трамп отреагировал на это гневными постами в социальных сетях, а затем заявил, что время проведения рейда было чистым совпадением и он не имеет к нему никакого отношения.

Аналогичная картина возникла и в случае с Крисом Кристи.

Республиканец Крис Кристи AP Photo

Бывший губернатор Нью-Джерси был одним из первых представителей республиканского истеблишмента, поддержавших Трампа в его маловероятной президентской кампании в 2016 году, и даже возглавил переходную команду Трампа.

Но это было тогда. Во время первого срока Трампа Кристи и непроверенный президент сильно рассорились, обвинив друг друга в полной некомпетентности.

После рейда на Болтона Кристи выступил по национальному телевидению и раскритиковал Трампа за то, что тот превратил Министерство юстиции в свой собственный отряд возмездия.

"Забавно слышать, как президент говорит о Болтоне и секретной информации, но когда у него была секретная информация, те же правила не применялись", - сказал Кристи в эфире ABC News.

И снова Трамп был в ярости. Теперь он угрожает начать еще одно федеральное расследование "Бриджгейта" - скандала, потрясшего политический мир в 2013 году, когда Кристи был губернатором.

Он вырос из закрытия на пять дней двух местных полос на мосту Джорджа Вашингтона, перекинутом через реку Гудзон к западу от Манхэттена. Этот шаг привел к парализующим пробкам со стороны Нью-Джерси, якобы для того, чтобы наказать местного мэра за отказ поддержать переизбрание Кристи.

Двое близких подчиненных Кристи предстали перед судом, но приговоры были отменены Верховным судом. Сам Кристи был оправдан, однако ему так и не удалось смыть с себя политический след скандала.

Трамп никогда не интересовался "Бриджгейтом". До сих пор.

"Крис отказался взять на себя ответственность за эти преступные действия", - написал Трамп после недавнего телеинтервью Кристи. "Ради справедливости, может быть, нам стоит снова начать рассматривать эту очень серьезную ситуацию? НИКТО НЕ СТОИТ ВЫШЕ ЗАКОНА!"

Трамп поставил других жестких критиков в известность, что за перепалку с ним на публике придется заплатить. Она может выражаться в реальном расследовании, как в случае с Болтоном, или в угрозе его начала, как в случае с Кристи.

Ранее в августе Министерство юстиции Трампа начало расследование в отношении двух его самых откровенных юридических противников: сенатора-демократа от Калифорнии Адама Шиффа, который возглавил первое расследование Палаты представителей об импичменте Трампа в 2019 году, и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, чей офис успешно преследовал Трампа в деле о гражданском мошенничестве.

На прошлой неделе Трамп уволил главу Федеральной резервной системы Лизу Кук, чьи идеи по монетарной политике не совпадают с мнением президента.

Во всех трех случаях администрация использовала документы по ипотеке в качестве оружия против своих противников, утверждая, что Джеймс, Шифф и Кук солгали кредиторам, чтобы получить выгодные кредиты.

Длинный список демократов в списке разыскиваемых Трампом

В списке разыскиваемых Трампом демократов длинный список - от Джо Байдена и Камалы Харрис до бывших высокопоставленных военных и сотрудников разведки, а также практически всех, кто публично выражал несогласие с ним.

В ставшем знаменитым посте Truth Social в июле он поделился созданным искусственным интеллектом видео, на котором Барак Обама закован в наручники агентами ФБР и выволакивается из Овального кабинета.

У Трампа много политических противников в Соединенных Штатах, но как насчет Европы? Защитит ли разделение большого океана бывших и нынешних чиновников ЕС и национальных правительств от гнева Трампа?

На вопрос о возможных опасениях по поводу европейской вендетты Трампа Комиссия ЕС отказалась от комментариев.

"Это чистые спекуляции", - заявила Euronews представительница Комиссии.

Возможно, спекуляции, но небезосновательные.

Две недели назад администрация Трампа объявила о введении санкций против двух судей и двух прокуроров Международного уголовного суда в Гааге за преследование американцев и израильтян.

Это лишь последний шаг в череде шагов, предпринятых Трампом для ослабления суда.

Тем временем нападки Трампа продолжаются.

На прошлой неделе его посол в Париже ошеломил французский политический класс, публично обвинив правительство, казалось бы, ни с того ни с сего, в бездействии против растущего антисемитизма.

Посол Чарльз Кушнер, отец зятя Трампа Джареда и осужденный преступник, которого преследовал Крис Кристи, проигнорировал вызов в министерство иностранных дел Франции, чтобы объясниться - и, вероятно, услышать отповедь.

Этот шаг произошел через несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину государством - позиция, против которой категорически выступает Трамп.

Несколько дней спустя Трамп пригрозил наложить санкции на чиновников ЕС или стран-членов, ответственных за реализацию эпохального закона блока о цифровых услугах (DSA), в связи с жалобами США на то, что закон подвергает цензуре американцев и налагает издержки на американские технологические компании.

Такой шаг стал бы беспрецедентной мерой, которая обострила бы борьбу администрации Трампа с тем, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса.

Европейская комиссия решительно отвергла эти обвинения. Пресс-секретарь добавил, что последние три решения DSA были направлены против AliExpress, Temu и TikTok - все они принадлежат китайцам.

По мнению экспертов, Трамп может наложить на отдельных лиц визовые ограничения или другие санкции.

"Люди могут увидеть, что их активы в США заморожены или их имена внесены в международные списки разыскиваемых, из которых их трудно исключить", - сказал Euronews Свен Бископ, профессор Гентского университета и Королевского института международных отношений Эгмонт.

Бретонцы открыто высказываются о Белом доме Трампа

"Это страшно. Трамп пытается навязать свою версию правды. Даже китайцы так не поступают", - добавил он.

Одним из тех, кто может оказаться под прицелом Трампа, может стать бывший комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, под руководством которой Евросоюз занял жесткую позицию в отношении американских технологических гигантов, таких как Google, Facebook и Apple.

В интервью Fox Business Network во время первого срока Трамп сказал о Вестагер, что она "ненавидит Соединенные Штаты, возможно, сильнее, чем любой человек, которого я когда-либо встречал".

Еще один откровенный критик Трампа - бывший комиссар ЕС по внутреннему рынку и министр экономики Франции Тьерри Бретон.

В своей статье в британской газете на этой неделе он подверг резкой критике торговую сделку между ЕС и США и предупредил о дальнейшем унижении и нестабильности, если Брюссель не даст отпор попыткам Трампа нанести удар по европейским технологическим нормам.

Союзники Трампа в Конгрессе США "пригласили" Бретона дать показания перед комитетом на следующей неделе, от которых Бретон публично отказался. Следите за новостями!

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом также попадала под прицел Трампа.

В своих мемуарах "Свобода", которые были опубликованы в 2024 году, через три года после ухода с поста президента, Меркель отмечает, что Трамп выбрал ее и Германию в качестве мишени в своей успешной кампании 2016 года, утверждая, что ее прием более миллиона беженцев "разрушил" Германию, и обвиняя Берлин в халявном использовании военных инвестиций США.

Она также сказала, что ее первой ошибкой в общении с Трампом было отношение к нему "как к абсолютно нормальному человеку".

Может ли Меркель попасть под санкции Трампа? Или ее преемник Олаф Шольц, который вступил в конфликт с Трампом из-за поддержки последним правой партии AfD перед выборами в Германии в феврале?

Мы узнаем об этом, пока продолжается турне Трампа в поисках мести.