Макрон теряет лицо: его сторонники не помещают фото президента на агитплакаты

После сокрушительного поражения в первом туре выборов во Франции партия Эммануэля Макрона оказалось в вакууме. Сторонники президента критикуют его за "развал центристского блока" и за саму идею провести столь поспешные внеочередные выборы.

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Президент Франции Эммануэль Макрон, назначивший внеочередные выборы после поражения своей партии на европейских выборах, в воскресенье проиграл ультраправым из "Национального объединения" с впечатляющим отрывом в 10 процентов.

"Прояснить ситуацию"? Не вышло!

Объявляя в июне о роспуске Национальной Ассамблеи, Макрон обещал обществу "момент существенного прояснения ситуации". Его затея кому-то показалось смелой, кому-то безрассудной, рискованной и даже опасной. Три недели сумбурной предвыборной кампании не позволили центристам из президентского лагеря мобилизовать сторонников. "То, что партия заняла третье место на инициированных президентом выборах - симптом серьезного поражения", - комментирует политолог Эммануэль Ривьер.

Сам Макрон после экзит-полов в воскресенье не говорил о поражении, призвав французов к "широкому, выраженно демократическому и республиканскому объединению во втором туре". Премьер-министр Габриэль Атталь также попросил избирателей не допустить победы "Национального объединения". Напомним, что стратегия объединения представителей разных флангов в "Республиканский фронт", чтобы не дробить голоса и блокировать прорыв ультраправых, не раз применялась в истории Франции, однако, отмечают эксперты, ее эффективность со временем ослабевает.

Время торга

По мнению политолога Франсуа-Ксавье Милле, воскресное голосование стало протестом против того, как президент решает ключевые вопросы внутренней повестки. По его мнению, "в краткосрочной перспективе надежды на президентскую партию нет". Но в перспективе долгосрочной, считает Милле, Макрон может спасти то, что осталось от его партии. "Если ультраправые возглавят правительство, Макрон может попытаться вернуть себе политическую легитимность, выступая в качестве гаранта Конституции и защитника французов от некоторых решений ультраправых", - уточнил политолог.

До второго тура осталось меньше недели - время активного политического торга.

Макрон призвал к "широкому, явно демократическому и республиканскому объединению во втором туре". Gonzalo Fuentes/AP

Партии решат, кому из кандидатов лучше отказаться от дальнейшего участия в гонке, чтобы не дробить голоса и увеличить шансы обойти "Нацъобединение". Заявки на участие во втором туре должны быть поданы до вечера вторника (на него допускают кандидатов, набравших в первом туре не менее 12,5% голосов).

По мнению Эммануэля Ривьера, будущее центристского блока "под угрозой". "Возможные преемники Макрона, уверен, попытаются построить что-то новое", - завил он, имея в виду бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, главы правоцентристской партии "Горизонты". Несколько дней назад Филипп обвинил Макрона в "убийстве президентского большинства". Ряд других политиков - центристов также не скрывают недовольство "спонтанным и спорным" решением главы государства провести внеочередные выборы.

Некоторые кандидаты от центристского альянса решили даже не помещать фотографию Макрона на предвыборные плакаты, опасаясь, что это повредит их шансам на избрание.