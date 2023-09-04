Пират по имени Олаф Шольц

Канцлер Германии стал носить черную повязку на правом глазу после травмы, полученной в минувшие выходные во время пробежки. Фотографию Штольца распространила федеральная пресс-служба.

Это не мем, а фотография, которую канцлер Германии разместил в Х (бывшем Твиттере) через несколько дней после несчастного случая, произошедшего с ним во время пробежки.

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В правительстве хотели успокоить тех, кто обеспокоен здоровьем канцлера.

Штеффен Хебестрайт, официальный представитель правительства:

"В данных обстоятельствах он чувствует себя хорошо. Мы только что разместили фотографию в социальных сетях, чтобы каждый мог привыкнуть к его внешности в течение следующих нескольких недель. Этим утром он был в хорошем настроении, хотя все еще выглядит неважно. Но он будет присутствовать на всех запланированных встречах".

Через час после публикации изображение уже набрал более 14 000 лайков и 3 000 комментариев.

"С нетерпением жду мемов", — написал канцлер.