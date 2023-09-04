EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Пират по имени Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц с чёрной повязкой на глазу
Канцлер Германии Олаф Шольц с чёрной повязкой на глазу Авторское право Steffen Kugler/ Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard

Канцлер Германии стал носить черную повязку на правом глазу после травмы, полученной в минувшие выходные во время пробежки. Фотографию Штольца распространила федеральная пресс-служба.

Это не мем, а фотография, которую канцлер Германии разместил в Х (бывшем Твиттере) через несколько дней после несчастного случая, произошедшего с ним во время пробежки. 

РЕКЛАМА

В правительстве хотели успокоить тех, кто обеспокоен здоровьем канцлера.

Штеффен Хебестрайт, официальный представитель правительства: 

"В данных обстоятельствах он чувствует себя хорошо. Мы только что разместили фотографию в социальных сетях, чтобы каждый мог привыкнуть к его внешности в течение следующих нескольких недель. Этим утром он был в хорошем настроении, хотя все еще выглядит неважно. Но он будет присутствовать на всех запланированных встречах".

Через час после публикации изображение уже набрал более 14 000 лайков и 3 000 комментариев. 

"С нетерпением жду мемов", — написал канцлер.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Олаф Шольц вновь готов к переговорам с Путиным

Олаф Шольц обещает защиту балтийским странам

"Исправить дисбаланс": Олаф Шольц в Пекине

Германия Происшествие Твиттер Олаф шольц