Франция - ФРГ: встреча Макрона и Шольца в Париже

Остаётся ли прочной франко-германская ось? Это вопрос витал в воздухе во время встречи президента Франции и канцлера Германии в Елисейском дворце. Европа нуждается в их единстве, чтобы найти выход из многих кризисов, через которые она проходит, но взаимопонимание, сформировавшееся между Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, похоже, не было унаследовано Олафом Шольцем.

Альберто Алеманно, эксперт права Евросоюза из университета Жана Монне, анализирует это так:

"Теперь мы вдруг видим, что действия нового канцлера Германии Олафа Шольца вызвали глубочайший раскол в Евросоюзе. И это явно создает напряжённость в отношениях со его историческим союзником Францией, которая действительно видит нежелание Германии продолжать сотрудничать путём обмена и координации в различных областях политики как внутри страны, когда вы думаете об иных источниках энергоснабжения, так и во внешней политике - в выработке позиции по Украине, и теперь ещё и в отношениях с Китаем".

Представитель французского правительства сказал, что франко-германская дружба по-прежнему жива, но правда заключается в том, что между Берлином и Парижем есть разногласия по вопросам ограничения цен на газ и по проблемам обороны (так называемой европейской инициативы "Небесный щит"), а также в области экономики и европейской политики. И есть много аспектов, которые двум лидерам придется сгладить, если они хотят сохранить отношения, необходимые для эффективного функционирования Европейского Союза.

Но сам факт того, что эта встреча состоялась, уже можно считать шагом вперёд, хотя она и заменила традиционный двусторонний саммит, который был отменен, как сообщалось, "из-за проблем с повесткой дня".