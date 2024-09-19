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В Португалии борьбу с огнем ведут 4000 пожарных

Португалия
Португалия Авторское право Bruno Fonseca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Bruno Fonseca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на португальском языке

Служба гражданской обороны Португалии сообщает о 81 активном очаге возгорания на материковой части страны. Борьбу с огнем ведут несколько тысяч пожарных.

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В Португалии идет борьба с лесными пожарами. В настоящее время, как сообщают власти, в материковой части страны насчитывается порядка 90 активных очагов возгорания. В Оливейре-де-Аземеише и Албергарии-а-Вельи пламя почти удалось взять под контроль. В Пессегейру-ду-Вуге очаг по-прежнему активен, на месте работают более 500 пожарных.

С большой интенсивностью огонь пылает в муниципалитете Кастро-Дайра, куда брошены дополнительные силы. Борьбу с огнем ведут более 400 пожарных, задействовано свыше 100 единиц техники.

Все еще активен очаг в Аруке (муниципалитет в столичной области Порту), где предотвратить распространение огня пытаются 230 пожарных.

Погода будет благоприятствовать борьбе с огнем

По прогнозам Португальского института моря и атмосферы (IPMA), в этот четверг на территории страны температура воздуха понизится. Во второй половине дня ожидаются облачность, осадки и ослабление ветра. Все эти факторы в совокупности окажут неоценимую помощь в борьбе с лесными пожарами.

Несмотря на изменение погоды, муниципалитет Пенела (округ Коимбра) сегодня остается в зоне, где объявлена максимальная пожарная опасность. Высокая угроза возгораний сохраняется в населенных пунктах в округах Сантарем, Лейрия, Каштелу-Бранку, Коимбра, Порталегри, Гуарда, Авейру, Брага, Виана-ду-Каштелу, Порту, Вила-Реал, Визеу, Браганса и Фару.

Изменение климата - "фактор, умножающий трагедии"

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш не сомневается, что такие экстремальные явления, как пожары в Португалии и наводнения в Центральной Европе, являются следствием климатического кризиса. В ходе пресс-конференции Гутерриш заявил, что "климатический кризис - это фактор, умножающий трагедии, свидетелями которых мы являемся". "Совершенно очевидно, что увеличение числа пожаров в Португалии, наводнений в Центральной и Восточной Европе, а также в Нигерии, напрямую связаны с обострением климатического кризиса", - сказал Гутерриш.

Генсекретарь ООН подчеркнул необходимость принятия срочных мер по борьбе с изменением климата.

Огонь уничтожил более 100 000 гектаров насаждений

С 15 сентября, по данным европейской спутниковой системы Copernicus, на материковой части Португалии сгорело более 106 000 гектаров насаждений. Основной удар стихии пришелся на север и центральную часть страны.

Жертвами пожаров стали по меньшей мере семь человек, 150 получили ранения. В среду состоялись похороны Жуана Силвы, 60-летнего пожарного, который погиб в минувшее воскресенье в Оливейре-де-Аземеише. На церемонии присутствовали президент Республики Марсело Ребело де Соуза и министр внутренних дел Маргарида Бласко.

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