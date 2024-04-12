Из России в Казахстан: бегущие от войны

By Euronews

Информационное агентство Associated Press побеседовало с пятью офицерами и одним солдатом, дезертировавшими из российской армии. На всех возбуждены уголовные дела. Им грозит 10 и более лет лишения свободы.

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Российские солдаты бегут за границу, чтобы не воевать в Украине. Евгений, как и тысячи других, дезертировал из армии.

Пуля в ногу от сослуживца, реабилитация. Затем Евгению удалось добраться до Казахстана. Боль стала ценой, которую Евгений заплатил за шанс на жизнь. Но ожидания не совпали с реальностью.

Евгений:"Женщина, когда рожает, испытывает очень сильную боль и дает новую жизнь. Я подарил себе жизнь, испытав очень сильную боль".

"Нет такого механизма, чтобы россияне, которые не хотят воевать, дезертиры, чтобы они могли уехать в какое-то безопасное место. Ведь куда дешевле, даже правозащитники об этом говорят, экономически дешевле принять в свою страну человека, молодого, здорового мужчину, который может работать, чем поставлять Украине вооружения, чтобы они друг друга убивали".

Дезертирам, большинство из которых имеют паспорта, позволяющие путешествовать только в пределах нескольких бывших советских республик, сложно получить убежище западных странах.

Фархад:"В Казани у меня была совсем другая жизнь. У меня была собственная квартира. У меня была работа. Я получал деньги, командовал личным составом. А тут я сплю на куртках, питаюсь не понятно чем, и еще без денег в кармане. Это все морально очень угнетает".

Число случаев дезертирства в прошлом году выросло в шесть раз. "Sparrow" - так назвал себя этот мужчина, не жалеет о принятом решении.

"Sparrow":"Я лучше так буду страдать, ходить, что, то искать, чем поеду туда и убью человека из-за этой непонятной войны, в которой 100% виновата Россия. Я не жалею".

Информационное агентство Associated Press побеседовало с пятью офицерами и одним солдатом, дезертировавшими из российской армии. На всех возбуждены уголовные дела. Им грозит 10 лет лишения свободы.