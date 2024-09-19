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Парламент Грузии запретил пропаганду ЛГБТ

Акция против ЛГБТ в Грузии, 2022 г.
Акция против ЛГБТ в Грузии, 2022 г. Авторское право Shakh Aivazov/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Shakh Aivazov/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Депутат одобрили законопроект «О семейных ценностях», который вызвал критику правозащитников

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Грузинский парламент в окончательном, третьем чтении, принял законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Этот документ, среди прочего, фактически запрещает ЛГБТ-пропаганду в стране.

Документ принят единогласно: оппозиционеры на пленарном заседании не присутствовали, многие из них бойкотируют работу после принятия закона об «иностранных агентах».

Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта»:

«ЛГБТ-пропаганда через два-три поколения может привести к таким пагубным последствиям, даже с демографической точки зрения, каких не удавалось достичь ни одному завоевателю на протяжении веков. Мы тщательно защищаем их права, но мы не можем допустить пропаганду ЛГБТ и однополые браки в этой стране».

Правозащитники утверждают, что цель «Грузинской мечты» — предвыборная пропаганда, сокрытие реальных проблем и создание нового барьера на пути к евроинтеграции.

Эка Читанава, директор Института толерантности и плюрализма:

«Это классическая российская пропаганда — когда правительство придумывает несуществующую проблему и обещает её решить. В Грузии существует множество социальных проблем, которые создают неблагоприятную среду, которая влияет на несовершеннолетних. Этот закон, с одной стороны, ставит ЛГБТ-сообщество — и без того самую маргинализированную группу в стране — в ещё более уязвимое положение. С другой стороны, он наносит ущерб состоянию прав человека для всех граждан».

С призывом к Тбилиси отменить закон выступили в ООН, а глава европейской дипломатии заявил, что документ «сбивает Грузию с пути в ЕС».

Как зарубежные, так и грузинские правозащитники уверены, что закон выходит далеко за рамки ЛГБТ и представляет угрозу для самого широкого круга прав человека.

Хатия Гогоберидзе, член Совета по журналистской хартии Грузии:

«То, к чему Россия шла десять лет, „Грузинская мечта“ предложила нам сразу. Россия шла к этому шаг за шагом. „Грузинская мечта“ преподнесла нам вариант, который действует в России сегодня, и парламент принял этот закон. Скажу прямо: это просто позор».

Законопроект и рассмотренные вместе с ним поправки к другим законам запрещают однополые союзы, усыновление детей негетеросексуальными людьми, запрещают смену пола и обязывает указывать в документах только биологический пол.

Кроме того, 17 мая — Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией — будет объявлен в Грузии «Днём чистоты семьи и уважения к родителям».

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