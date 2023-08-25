By Euronews

О взлете и, очевидно, впечатляющем падении Евгения Пригожина, а также о его последствиях еще несколько недель и даже месяцев будет говорить вся Россия: от Петербурга до Владивостока. Но кем был Пригожин? Неясно, знает ли он сам, как ответить на этот вопрос.

В последнее время "повар Путина" почти ежедневно попадал в заголовки газет в связи с войной на Украине, презрительно отзываясь о российском военном истеблишменте и открыто оспаривая кремлевский "нарратив" о конфликте.

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Это принесло ему уважение среди некоторых россиян, но он нажил себе врагов во властных кабинетах.

Бывший союзник российского президента, Пригожин бросил свою наемную армию в самые жестокие бои на Украине, где "музыканты" "Вагнера" сыграли важную роль в захвате украинского города Бахмута в ходе многомесячной кровопролитной борьбы.

До этого он руководил "фабрикой троллей", вмешивавшейся в американские выборы, из-за чего попал под горячую руку ФБР, и использовал бойцов своего частного ополчения для теневого бизнеса на африканском континенте.

"Пригожин - глубоко неблаговидный персонаж", - заявил в апреле в интервью Euronews профессор Марк Галеотти, аналитик российской политики. "Это человек, который поднялся благодаря тому, что делал все, что хотел Путин и Кремль, и, очевидно, добился при этом больших успехов".

Власть Пригожина опирается на ЧВК Вагнера - ни один другой российский политик не обладает такой военной силой, - а его огромное состояние было "накоплено за счет защиты слабых африканских режимов в обмен на их золотые прииски", - также заявил в апреле в интервью Euronews Марк Бейсингер, профессор политики Принстонского университета.

Воодушевленный своими успехами на Украине, он вступил в перепалку с губернатором Санкт-Петербурга и обрушился на военный истеблишмент в связи с их кампанией против Киева.

Он открыто опроверг утверждение Кремля о том, что тот борется с нацистами на Украине, - ложный аргумент, который РФ неоднократно использовала для оправдания вторжения. В том же месяце главарь наемников, похоже, призвал прекратить боевые действия.

"Пригожин - это... человек, который может найти способ работать в системе, но при этом всегда находится на краю этой системы, на границах допустимого и раздвигает эти границы", - сказал Бейсингер.

"Он не отождествляет себя с олигархической элитой, но является ее аутсайдером, как бы богат он ни был".

Евгений Пригожин показывает президенту России Владимиру Путину свой завод по производству школьного питания в Санкт-Петербурге, сентябрь 20022 г. AP

Противостояние достигло своего апогея, когда 24 июня Пригожин возглавил вооруженный мятеж в России, в результате которого наемники Вагнера пошли на Москву.

Тогда президент Владимир Путин назвал этот мятеж "предательством" и "ударом в спину", пообещав отомстить за него. Пригожину, вместе с тем, не были предъявлены официальные обвинения (при том, что в результате его действий погибли российские военнослужащие), и все "претензии" к нему, по крайней мере внешне, были сняты в результате секретной сделки, в результате которой наемники были высланы в Белоруссию.

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С тех пор он не проявлял себя, хотя по-прежнему приезжал в Россию, показываясь, в частности, в рамках саммита РФ-Африка.

В марте аналитик Галеотти заявил Euronews, что Пригожин "не осознавал, что играет с большими мальчиками", когда обрушивался с критикой на Кремль и Министерство обороны РФ.

Он предположил, что "быковатый экс-зэк" (thuggish ex-con), возможно, зашел слишком далеко, "разбрасываясь своим весом" и "изливая ярость" на российских силовиков.

"Это человек с очень сильным чувством злобы, и я склонен сказать, что вендетта - его главное хобби", - добавил Галеотти.

Сообщается, что Пригожин был выходцем из рабочего класса и провел девять лет в тюрьме за воровство, когда Советский Союз распадался в 1980-х годах.

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Впоследствии он основал компанию "Конкорд Кейтеринг", которая получила миллиардные контракты на питание российских школьников и военных, а также на проведение банкетов в Кремле.

Считается, что именно здесь он впервые получил доступ к уху Путина, и именно здесь он получил прозвище "повар Путина".