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Путин подтвердил гибель Пригожина

Владимир Путина выразил соболезнования близким погибших при крушении самолёта в Тверской области, среди них, по словам президента, был и основатель ЧВК "Вагнер".
Владимир Путина выразил соболезнования близким погибших при крушении самолёта в Тверской области, среди них, по словам президента, был и основатель ЧВК "Вагнер". Авторское право Razgruzka_Vagnera telegram channel via AP, File; Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Alexander Kazakevich
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В Кремле впервые прокомментировали крушение бизнес-джета основателя ЧВК "Вагнер".

Президент России подтвердил гибель Евгения Пригожина и его приближённых при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области. 

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Владимир Путин назвал разбившегося главу наёмников ЧВК "талантливым бизнесменом", человеком "сложной судьбы", который делал ошибки в жизни.

Глава государства выразил соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа рухнувшего самолёта.

Пригожина я знал давно – с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни. Но добивался он результатов нужных и для себя, и когда я просил его об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы.
Владимир Путин
президент РФ

Глава государства также заявил, что за несколько часов до смерти основатель "Группы Вагнера" вернулся из Африки и "встречался с официальными лицами" в Москве.

Несколькими часами ранее гибель руководителя вагнеровцев прокомментировали в Киеве.

Когда Украина обращалась к странам мира относительно самолётов, мы не это имели в виду. Мы хотели поддержки, хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле поможет. Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет.
Владимир Зеленский
президент Украины

Самолёт Евгения Пригожина разбился ровно через два месяца после неудавшегося мятежа. Тогда вагнеровцы заняли центр Ростова-на-Дону, позже колонну наёмников развернули в 200 км от Москвы якобы после переговоров с Александром Лукашенко и получения гарантий безопасности.

Среди версий ЧП в Тверской области – пуск ракеты ПВО и взрыв бомбы, установленной на борту самолёта. О том, что самолёт мог упасть из-за "внешнего воздействия" пишет ряд российских и мировых СМИ и телеграм-каналов. 

Как утверждает Associated Press со ссылкой на американскую разведку, самолёт разбился "в результате преднамеренного взрыва".

Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время.
Владимир Путин
президент РФ

По словам Владимира Путина, "сейчас проводятся экспертизы: и технические экспертизы, и генетические, на это нужно какое-то время". Глава Кремля добавил, что расследование "будет доведено до конца".

Ранее издание "Фонтанка" со ссылкой на источника писало, что обгоревшие тела погибших "не поддаются визуальному опознанию".

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