Путин подтвердил гибель Пригожина

В Кремле впервые прокомментировали крушение бизнес-джета основателя ЧВК "Вагнер".
Президент России подтвердил гибель Евгения Пригожина и его приближённых при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области.
Владимир Путин назвал разбившегося главу наёмников ЧВК "талантливым бизнесменом", человеком "сложной судьбы", который делал ошибки в жизни.
Глава государства выразил соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа рухнувшего самолёта.
Глава государства также заявил, что за несколько часов до смерти основатель "Группы Вагнера" вернулся из Африки и "встречался с официальными лицами" в Москве.
Несколькими часами ранее гибель руководителя вагнеровцев прокомментировали в Киеве.
Самолёт Евгения Пригожина разбился ровно через два месяца после неудавшегося мятежа. Тогда вагнеровцы заняли центр Ростова-на-Дону, позже колонну наёмников развернули в 200 км от Москвы якобы после переговоров с Александром Лукашенко и получения гарантий безопасности.
Среди версий ЧП в Тверской области – пуск ракеты ПВО и взрыв бомбы, установленной на борту самолёта. О том, что самолёт мог упасть из-за "внешнего воздействия" пишет ряд российских и мировых СМИ и телеграм-каналов.
Как утверждает Associated Press со ссылкой на американскую разведку, самолёт разбился "в результате преднамеренного взрыва".
По словам Владимира Путина, "сейчас проводятся экспертизы: и технические экспертизы, и генетические, на это нужно какое-то время". Глава Кремля добавил, что расследование "будет доведено до конца".
Ранее издание "Фонтанка" со ссылкой на источника писало, что обгоревшие тела погибших "не поддаются визуальному опознанию".