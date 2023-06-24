ЧВК "Вагнер" движется в сторону Москвы

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Наемники ЧВК "Вагнер" приближаются к Москве. В Липецкой области перекопали эскаваторами дороги, на подъездах к столице установили КПП и укрепления.

Наемники ЧВК "Вагнер" движутся из Ростова-на-Дону в сторону Москвы.

Накануне основатель частной военной компании Евгений Пригожин назвал министра обороны РФ Сергея Шойгу "тварью" и пообещал "восстановить справедливость" в армии и в России в целом, фактически начав военный переворот. Он назвал его "маршем справедливости".

По словам Пригожина, его ЧВК контролирует все военные и административные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе штаб Южного федерального округа, откуда идет управление "спецоперацией" в Украине.

Днем в субботу колонну "вагнеровцев" заметили в Липецкой области, это подтвердил губернатор Игорь Артамонов. Власти Липецка перекрыли въезд в региональную столицу, а дороги в Чаплыгинском районе, пишут в местных телеграм-каналах, перекопали эскаваторы.

В Московской области ввели режим контртеррористической операции. На подъездах к столице установили блокпосты, над городом летают военные вертолеты.

Есть сообщения об установленном на въезде в Ясенево гранатомете, БТР на Ленинском проспекте и колонне грузовиков с ОМОН на Липецкой улице в Бирюлёво.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем "в целях минимизации рисков" и попросил жителей воздержаться от поездок по городу.

Президент РФ Владимир Путин утром выступил с видеообращением, в котором сравнил происходящее с революцией 1917 года и обвинил Евгения Пригожина в "предательстве" и "измене" — правда, не назвав его по имени.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это", — заявил он.

После этого президентский самолет вылетел из аэропорта Внуково и пропал с радаров в районе Твери. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, впрочем, утверждает, что российский президент никуда не улетал и работает в Кремле.

Как пишет "Верстка", в регулярной армии уже могли быть первые жертвы: в Воронежской области нашли один из сбитых "Вагнером" вертолетов. На месте были обнаружены двое погибших.