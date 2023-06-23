Пригожин: «Война была нужна олигархам»

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По словам Пригожина, «война была нужна олигархам»

«Война была нужна олигархам», — заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он вновь обвиняет министерство обороны России во лжи. По его словам, военное ведомство не только скрывает потери и преувеличивает достижения, но и «пытается обмануть общественность» по поводу реальных целей полномасштабного вторжения:

«Мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие восемь лет — с 14-го по 22-й. Иногда нарастало количество различных перестрелок, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация так называемая, 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам».