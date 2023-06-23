Украинское наступление и "бунт" Пригожина

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Пригожин обвинил минобороны РФ в ударах по лагерям ЧВК и убийстве наемников. Он призвал россиян присоедниться к нему в "марше справедливости". НАК сообщил, что в связи с этими заявлениями возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в видеообращении, что руководство Минобороны обманывает президента, и, тот получает отчеты, не соответствующие действительности.

В аудиообращении Пригожин обвинил минобороны в ударах по лагерям ЧВК и убийстве наемников. Он призвал россиян присоединиться к нему.

Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что в связи с этими заявлениями возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин проинформирован о ситуации.

В Украине в результате обстрела Херсона российскими силами погибли по меньшей мере три человека и пятеро получили ранения. Удару подверглось транспортное предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность города.

Киев заявил, что были сбиты все 13 российских крылатых ракет, запущенных по цели в Хмельницкой области — военному аэродрому. Также были обнародованы кадры уничтожения российского танка в Донецкой области.

В минобороны Украины сообщили, что добились успехов на двух участках южного фронта. В России утверждают, что отразили атаки ВСУ сразу на трех направлениях.