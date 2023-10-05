Путин: в теле Пригожина обнаружены "обнаружены фрагменты ручных гранат"

Путин также рассказал, что офисе "вагнеровцев" в Петербурге нашли 10 млрд рублей наличными и 5 кг кокаина.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в теле основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также в телах других людей, погибших вместе с ним в результате авиакатастрофы в Тверской области, обнаружены фрагменты ручных гранат. Об этом он сообщил на на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было", — заявил президент РФ Владимир Путин. Он также сказал, что экспертиза на наличие алкоголя или наркотиков в крови не проводилась и добавил, что в офисе в Петербурге ФСБ обнаружила 10 миллиардов рублей наличными и пять килограммов кокаина.

Согласно предварительным оценкам американской разведки, причиной авиакатастрофы, в которой погиб глава ЧВК "Вагнер" , стал преднамеренный взрыв.

Самолёт Embraer Legacy 600, следовавший из Шереметьева в Санкт-Петербург, упал в Тверской области через два месяца после мятежа "вагнеровцев". Погибли 10 человек.

Ранее в Кремле заявили, что не причастны к гибели Евгения Пригожина и других членов "Группы Вагнера", которые разбились в Тверской области. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал подобные сообщения "абсолютной ложью" и "спекуляциями".