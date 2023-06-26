Мятеж Пригожина: что о нем думают прохожие на улицах Москвы?

Euronews

Норвежские журналисты спросили у прохожих в центре Москвы, что они думают о мятеже Евгения Пригожина.

После бурных на события выходных в Москву вернулось напряженное спокойствие. В пятницу вечером Евгений Пригожин объявил "марш справедливости" против руководства армии и страны, и на российскую столицу отправились колонны ЧВК "Вагнер". Правда, менее чем через сутки мятеж закончился ничем.

Журналисты из Норвегии спросили прохожих на улицах Москвы, кого они поддерживали: Путина или Пригожина? Вот, что они ответили:

"Для того чтобы понять, кто там прав, кто виноват, тут можно с точностью сказать, что вот этот мятеж вооруженный организовали Соединенные Штаты Америки. Через Пригожина там и так далее".

"Конечно, Владимир Владимирович. Всегда за Владимира Владимировича Путина. Я не знаю Пригожина. Я знаю, что Владимир Владимирович Путин всё делает правильно".

"Это сложный вопрос. Однозначно сказать нельзя, к сожалению. Не могу сейчас ничего сказать. Как-то немножко времени пройдет, можно как-то обдумывать. Всё было как-то сумбурно, быстро и непонятно".

Относительное спокойствие вернулось и на улицы Ростова-на-Дону, центр которого удалось захватить "вагнеровцам".

Теперь о событиях субботы напоминает лишь разбитый асфальт: как сообщили в мэрии, техника ЧВК "Вагнер" повредила 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна.