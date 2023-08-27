Генетическая экспертиза подтвердила гибель Евгения Пригожина при крушении самолета - СК

By Euronews

Гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтверждена молекулярно-генетической экспертизой

Следственный комитет России завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значится Евгений Пригожин.

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"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", - говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации сообщали, что согласно списку пассажиров, в нем значились основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

23 августа 2023 года примерно в 18:40 на территории Тверской области во время следования из Шереметьева в Санкт-Петербург упал самолёт Embraer Legacy 600, в результате чего погибли 10 человек.

По мнению Института изучения войны, приказ убить Пригожина "почти наверняка отдал президент России Владимир Путин". ISW разделяет мнение тех политических аналитиков, которые видят неслучайность в том, что катастрофа самолёта произошла ровно через два месяца после вспыхнувшего мятежа.

Тот мятеж в ходе обращения по государственным телеканалам Путин тогда назвал предательством и изменой, а также ударом в спину, и пообещал, что все, кто встал на путь мятежа, понесут неминуемое наказание.

24 августа российский президент выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, описав Пригожина как "человека сложной судьбы".