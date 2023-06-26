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Евгений Пригожин выступил с обращением впервые после прекращения мятежа

«Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране», — заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его пресс-служба опубликовала ответы на вопросы СМИ.

По словам предпринимателя, непосредственной причиной выступления был «ракетный удар» по позициям ЧВК, в результате которого погибли около 30 бойцов. (В то же время целый ряд экспертов считает видео удара постановочным).

Пригожин заявляет, что во время марша к Москве «не был убит ни один солдат на земле», но наёмникам пришлось отстреливаться от самолётов и вертолётов.

В 200 км от Москвы, по словам Пригожина, стало «очевидно, что в этот момент прольется много крови». Поэтому колонны развернулись обратно.

В это время «руку помощи» руководителю ЧВК протянул президент Беларуси Александр Лукашенко. Предположительно, именно в Беларуси сейчас находится Евгений Пригожин — или, во всяком случае, направляется туда.