Кремль: авиакатастрофа с Пригожиным на борту может иметь заказной характер

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал журналистов дождаться завершения расследования, проводимого Следственным комитетом РФ, и заявил, что международного расследования быть не может

Спустя сутки после похорон Евгения Пригожина Кремль заявил, что авиакатастрофа, в которой погиб глава ЧВК "Вагнер" может иметь заказной характер.

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Выступая перед журналистами в ходе ежедневного селекторного совещания, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что существуют и "рассматриваются различные версии" произошедшего, в том числе и, "скажем так, преднамеренное противоправное действие".

Он призвал журналистов дождаться завершения расследования, проводимого Следственным комитетом РФ, и заявил, что международного расследования быть не может.

Ранее Следственный комитет заявил, что возбудил уголовное дело по обвинению в нарушении правил безопасности полетов. Это стандартное обвинение, используемое при расследовании авиакатастроф в России.

В прошлую среду бизнес-джет, на борту которого находился Пригожин, основатель и руководитель частных вооруженных сил "Вагнер" и его ближайшие помощники, разбился на полпути между Москвой и Санкт-Петербургом, в результате чего погибли все 10 человек, находившихся на борту.

Катастрофа произошла ровно через два месяца после того, как Пригожин организовал кратковременное вооруженное восстание против военного руководства России, ставшее самым серьезным вызовом власти президента Владимира Путина за все время его 23-летнего правления. Кремль отрицает свою причастность к катастрофе.

Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге, своем родном городе, в присутствии только самых близких. Дата траурного мероприятия была окутана тайной до вечера вторника, когда пресс-секретари ЧВК "Вагнер" раскрыли место его захоронения.